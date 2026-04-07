Süne mücadelesi için ilkbahar kışlak sürveyleri yapıldı

Adıyaman'da hububat üretiminde önemli zararlılardan biri olan süneye karşı yürütülen mücadele kapsamında ilkbahar kışlak sürveyleri gerçekleştirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İl Müdürlüğü ve Kahta İlçe Müdürlüğü personeli ile Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Bölge Koordinatörlerinin katılımıyla Kahta Nemrut Dağı kışlağında "Süne ilkbahar kışlak sürveyi" yapıldı.

Sürvey çalışmaları kapsamında kışlak alanında bulunan geven ve kirpi otu bitkilerinin kesilmesiyle ergin süne popülasyonu incelendi. Yapılan gözlemler sonucunda, zararlının büyük oranda kışlak alanlarını terk ederek ovaya göç ettiği belirlendi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, sünenin hububat üretiminde ciddi verim ve kalite kayıplarına yol açabildiğini ifade etti.

Sürvey çalışmalarının mücadele programının doğru planlanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Akkan, "İlkbahar kışlak sürveyleri sayesinde zararlının yoğunluğu ve ovaya göç durumu tespit edilerek gerekli tedbirler zamanında alınabilmektedir. Amacımız, üreticilerimizin emeğini korumak ve hububat üretiminde verim ile kaliteyi artırmaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı