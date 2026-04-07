Süne mücadelesi için ilkbahar kışlak sürveyleri yapıldı

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hububat üretiminde zararlılardan biri olan süneye karşı ilkbahar kışlak sürveyi gerçekleştirdi. Sürüveyi düzenleyen müdürlük, sünenin ovaya göç ettiği ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Adıyaman'da hububat üretiminde önemli zararlılardan biri olan süneye karşı yürütülen mücadele kapsamında ilkbahar kışlak sürveyleri gerçekleştirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İl Müdürlüğü ve Kahta İlçe Müdürlüğü personeli ile Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Bölge Koordinatörlerinin katılımıyla Kahta Nemrut Dağı kışlağında "Süne ilkbahar kışlak sürveyi" yapıldı.

Sürvey çalışmaları kapsamında kışlak alanında bulunan geven ve kirpi otu bitkilerinin kesilmesiyle ergin süne popülasyonu incelendi. Yapılan gözlemler sonucunda, zararlının büyük oranda kışlak alanlarını terk ederek ovaya göç ettiği belirlendi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan, sünenin hububat üretiminde ciddi verim ve kalite kayıplarına yol açabildiğini ifade etti.

Sürvey çalışmalarının mücadele programının doğru planlanması açısından büyük önem taşıdığını belirten Akkan, "İlkbahar kışlak sürveyleri sayesinde zararlının yoğunluğu ve ovaya göç durumu tespit edilerek gerekli tedbirler zamanında alınabilmektedir. Amacımız, üreticilerimizin emeğini korumak ve hububat üretiminde verim ile kaliteyi artırmaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı

Tehditler havada uçuşurken İran, ABD'ye tüm kapıları kapattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum

Kalleş saldırıya ilk yorum

Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
Ünlü isimden bomba itiraflar: Garsondum, temizlikçiydim şimdi patronum

Ünlü isimden yıllar sonra gelen bomba itiraflar

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

Devler Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda için son karar çıktı
Ayşe Yüksel’in aile pozunda benzerlik detayı dikkat çekti

Aile pozunda dikkat çeken benzerlik
Galatasaray'ın kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz

Kamp kadrosunda beklenmedik sürpriz
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu

Teröristlerin kimlikleri belli oldu! İşte 3 hainin isimleri
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak