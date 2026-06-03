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Fransa'da 2026 İlkbaharı Kayda Geçen En Sıcak İlkbahar Oldu

Fransa'da 2026 İlkbaharı Kayda Geçen En Sıcak İlkbahar Oldu
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Fransa'da bu yıl, 1900'den bu yana en sıcak ilkbahar mevsimi kaydedildi. Ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 1,7 derece üzerine çıkarken, yağışlar ortalamanın yüzde 30 altında kaldı.

PARİS, 3 Haziran (Xinhua) -- Fransa'da bu yıl iklim kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1900 yılından bu yana en sıcak ilkbahar mevsiminin yaşandığı bildirildi. Fransa'nın ulusal meteoroloji kurumu Meteo-France'ın salı günü açıkladığı rapora göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yağışlar ortalamanın çok altında kaldı.

Raporda mart-mayıs dönemini kapsayan ilkbaharda ortalama sıcaklığın mevsim normallerinin 1,7 santigrat derece üzerinde gerçekleşerek 13,8 santigrat dereceye ulaştığı belirtildi. Dolayısıyla 2026 ilkbaharı, sıcaklıkların normallerin 1,5 derece üzerinde seyrettiği 2011 yılını ve 1,3 derece üzerinde gerçekleştiği 2020 yılını geride bırakarak en sıcak ilkbahar olarak kayda geçti.

Öte yandan, bu yılın mayıs ayı, 2022'nin mayıs ayının ardından kaydedilen en sıcak ikinci mayıs oldu.

Rapora göre bu yılın ilkbahar mevsimi aynı zamanda 1959'dan bu yana kaydedilen en kurak 10 ilkbahardan biri oldu. Özellikle nisan ayındaki olağanüstü kurak koşullar nedeniyle yağış miktarı mevsim normallerinin yüzde 30 altında kaldı.

Kaynak: Xinhua
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