Yağmur sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Diyarbakır'da aniden bastıran yağmurun ardından açan güneşle birlikte oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

İlkbahar mevsimi ile birlikte gün içinde hava değişimleri, farklı doğa olaylarına da sahne oluyor. Vatandaşlar gün içerisinde dört mevsimi birlikte yaşayabiliyor. Şehrin kuzey - güney doğrultusunda aniden bastıran sağanak sonrası çıkan güneş, seyrine doyumsuz gökkuşağı resitali sundu. Dakikalar boyunca süzülen gökkuşağı, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı