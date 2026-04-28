Artvin'de 40 metrelik göknar ağacının tepesine takılan dronu böyle kurtardılar

Artvin'in Ardanuç ilçesinde ilkbahar çekimi yapan sosyal medya içerik üreticilerinin dronu kontrolden çıkarak 40 metrelik göknar ağacının tepesine takıldı. Bir vatandaş 40 metrelik ağaca tırmanarak cihazı bulunduğu yerden indirmeyi başardı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tosunlu köyünde ilkbahar görüntüleri çekmek isteyen içerik üreticilerinin dronu kontrolden çıkarak yaklaşık 40 metrelik göknar ağacının tepesine takıldı. Bölgede bulunan yöre sakinlerinden Fatih Bayaz, kısa bir inceleme yaptıktan sonra yaklaşık 40 metrelik göknar ağacına tırmanmaya başladı. Bayaz, tehlikeye rağmen ağacın tepesine kadar çıkarak dronu bulunduğu yerden aldı. Dronun zarar görmeden sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Fatih Bayaz, yaptığı açıklamada "Dronun ağacın tepesinde takılı kaldığını öğrendim. Daha sonra bölgeye gittim. Kısa bir keşif yaptıktan sonra ağaca çıkıp dronu bulunduğu yerden aldım. Daha sonra sağ salim sahibine teslim ettim" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı