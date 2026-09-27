Haberler

Hıdır Kaya, 2016'da tescillenen Ulaş Gölü'nün mesire alanının boş kaldığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hıdır Kaya, 2016'da tescillenen Ulaş Gölü'nün mesire alanının boş kaldığını söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İlçe sakini Hıdır Kaya, 2016'da 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü mesire alanının sonbaharla boş kaldığını söyledi. Kaya, ilkbahar ve yazın piknikçi, olta meraklısı ve gurbetçilerin uğrak yeri olan alanın soğuklarla sessizleştiğini belirtti.

Ulaş Gölü mesire alanı sonbaharın gelmesiyle sessizliğe büründü.

İlçe sakinlerinden Hıdır Kaya, gölün 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edildiğini söyledi.

İlçe merkezinde bulunan gölün özellikle ilkbahar ve yaz mevsimlerinde piknikçilerin, olta meraklıların ve yurt dışından gelen gurbetçilerin uğrak yeri olduğunu vurgulayan Kaya, mesire alanının sonbaharın gelmesiyle ve havaların soğumasıyla boş kaldığını belirtti.

Kaynak: AA
Johnny Depp poz verirken süs bitkilerini ısırdı

Ne yaptığını görenler anlam veremedi! Ünlü yıldızın ilginç anları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü

Herkesin gözü onu arıyordu! Ekibini gönderdi, kendisi gelmedi
Kavga ettiği kişiye otomobille çarptı! Gerçek hastanede ortaya çıktı

Aracıyla çarpıp inşaata uçtu! Şoke eden gerçek sonradan ortaya çıktı
Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi ve...
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Şener Şen, 'Zengin Mutfağı' oyunu ile KKTC'de sahne aldı

Kim der 84 yaşında! Sahnedeki performansı hayran bıraktı
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür

Sarallar-Şahinler buluşmasına Sedat Peker de kayıtsız kalmadı
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu