Aydıntepe'nin 23 köyünde ve 4 mahallesinde şap aşılama kampanyası tamamlandı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 2026 yılı ilkbahar dönemi çerçevesinde büyükbaş hayvanlar için yürütülen şap aşılama kampanyası, 23 köy ve 4 mahallede başarıyla tamamlandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, veteriner hekimleri aracılığıyla aşılama işlemlerini gerçekleştirdi ve hayvan sağlığını koruma hedefiyle çalışmalara devam etti.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerince büyükbaş hayvanlara şap ve brusella aşıları uygulandı, yenidoğan buzağıların küpelenmesi ile kayıt altına alınması işlemleri de gerçekleştirildi.

İlçe genelinde tamamlanan uygulamalarla hayvan sağlığının korunmasına, bulaşıcı hastalık riskinin azaltılmasına ve üreticilerin olası kayıplarının önüne geçilmesine katkı sağlandı. Çalışmalarla birlikte hayvan varlığının kayıt altına alınması ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi de hedeflendi.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen kampanyanın, ilçede hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı ve kontrollü şekilde sürdürülmesi açısından önem taşıdığı belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
