Zorlu Yayla Yolculuğu: 8 Günde 120 Kilometre

Doğu Karadeniz'in 3 bin metreyi aşan zirvelerinde, yaz aylarının ortasında göçerlerin zorlu mesaisi sürüyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinden ilkbahar sonunda yola çıkan 63 yaşındaki İhsan Kaba, 500 küçükbaş hayvandan oluşan sürüsüyle 120 kilometrelik dağ yolunu 8 günde aşarak Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Artabel Gölleri yakınındaki alana ulaştı.

Zengin bitki çeşitliliğiyle çevrili coğrafyada, kent merkezindeki sıcaktan uzakta, serin ve fırtınalı dağ havasında hayvanlarının beslenmesini sağlayan Kaba, ailesinin beş kuşaktır sürdürdüğü çobanlık geleneğini devam ettiriyor.

Kaba, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana çobanlık yaptığını söyledi.

Yayla yolculuğunun keyifli olduğu kadar zorlu yönlerinin de bulunduğunu belirten Kaba, "Zorlu tarafı gelip yerleşebilsen güzel ama Akçaabat ilçesinden 8 günde yürüyerek geliyoruz buralara. Keyifli tarafı gelip burada oturup bir çay demleyip içtiğinde o zaman zorlukları unutuyorsun, keyfi orada işte. Bir de yetiştirdiğimiz hayvanları satıp parasını peşin alabiliyorsak o zaman daha keyifli oluyor." ifadelerini kullandı.

Çobanlığı çocuğunun da sürdürebileceğini dile getiren Kaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 500 hayvanımız var. Ben, çocuğum ve bir arkadaşımla birlikte buralardayız. Geceleri konaklamada sıkıntı yaşamıyoruz, köpeklerimiz var. Bizim ayı ile de fazla bir işimiz olmadığı için herkes kendi yoluna bakıyor. Ayılar akşamüstü dağların üstünde görünür ama bize zarar vermediği için bir işimiz olmaz. O da bir hayvan, o da yayılacak. Biz nasıl yemek yiyorsak o da karnını doyuracak. Senede bir iki tane hayvanımızı alır. O ayrı konu o da onun nasibi."

Dedelerinden kalan çobanlık kültürünü artık sürü sahibi olmasa da yayla sevgisiyle yaşatmaya devam ettiğini aktaran 57 yaşındaki Ercan Güner ise Karadeniz'in sahil şeridindeki bunaltıcı sıcaklarından yaylalara sığındıklarını söyledi.

Güner, "Eskiden amcamların 100'den fazla hayvanı vardı, tüm köy toplanıp bu yaylalara gelirdik. Şimdi hayvanımız olmasa da Trabzon'un sıcağından kaçıp bu eşsiz doğaya geliyoruz." dedi.

Kaynak: AA