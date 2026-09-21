Uzungöl'de turizm işletmeleri, sezonun dört mevsim sürmesi için TTSO ile buluştu

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Trabzon'un dünyaca ünlü turizm destinasyonu Uzungöl'de faaliyet gösteren turizm işletmeleri, bölge turizminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'de turizm sezonunun yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; işletmelerde çalışan personelin daha uzun süre istihdam edilebilmesi ve bölgedeki turizm hareketliliğinin artırılması için ilkbahar, sonbahar ve kış dönemlerinin de turizm sezonuna dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'de faaliyet gösteren turizm işletmelerini ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi. İşletmelerin sorun, talep ve önerilerini dinleyen Çelebi, istişare toplantısında Uzungöl turizminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş Uzungöl'de faaliyet gösteren turizm işletmelerinin görüş, talep ve beklentilerini ortak bir zeminde değerlendirmek ve sektörün geleceğine yönelik çözüm önerilerini birlikte geliştirmek amacıyla önemli bir buluşma gerçekleştirdiklerini belirtti. Keleş, "2026 turizm sezonunu değerlendirmesinin yanı sıra Uzungöl turizminin mevcut sorunlarını, öncelikli ihtiyaçlarını ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek çalışmaları doğrudan sektörümüzün temsilcileriyle ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Erkut Çelebi ile istişare etmek üzere toplantı düzenledik. Erkut Çelebi başkanımıza bölgemize gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Uzungöl'ün Trabzon turizminin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu belirten sektör temsilcileri de imar, ulaşım, doğal gaz, atık yönetimi, idari yapı, kış turizmi ve turizm sezonunun uzatılması başta olmak üzere çözüm bekleyen sorunları gündeme taşıdı.

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'de turizm sezonunun yalnızca yaz aylarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; işletmelerde çalışan personelin daha uzun süre istihdam edilebilmesi ve bölgedeki turizm hareketliliğinin artırılması için ilkbahar, sonbahar ve kış dönemlerinin de turizm sezonuna dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Erkut Çelebi, Uzungöl'ün dört mevsim turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, özellikle yerli ailelerin yanı sıra Avrupa pazarından turistlerin bölgeye çekilmesine yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi.

Uzungöl'de geçtiğimiz dönemde gerçekleştirilen kış turizmi ve kış festivali çalışmalarının önemli bir başlangıç olduğunu belirten Çelebi, bu tür etkinliklerin daha planlı, kapsamlı ve uzun süreli hale getirilmesinin sezonun uzamasına katkı sağlayacağını aktardı.

Toplantıda Uzungöl ve çevresinin kış turizmi açısından sahip olduğu potansiyel de ele alındı. Uzungöl'ün kış turizmi ve kayak faaliyetleri açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Çelebi, bölgenin mevcut potansiyelinin daha etkin kullanılması gerektiğini ifade etti. Kayak tesisi, teleferik ve dağ kızağı gibi alternatif turizm yatırımlarının bölgeye önemli katkı sağlayabileceği değerlendirildi.

Başkan Çelebi, Uzungöl'ün kış turizmi altyapısının belirli ölçüde hazır olduğunu belirterek, Trabzon'un tüm dinamiklerinin bu alanda ortak çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Sektör temsilcilerinin toplantıda en fazla üzerinde durduğu konuların başında doğal gaz geldi. Uzungöl'de işletmelerin özellikle ısınma maliyetleri nedeniyle önemli bir yükle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, doğal gaz altyapısının bölgeye ulaştırılmasının işletme maliyetlerinin azaltılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bunun yanında Uzungöl'ün ulaşım bağlantıları, imar sorunları, atıkların toplanması ve ayrıştırılması, yağmur suyu altyapısı ve yaz aylarında oluşan trafik yoğunluğu da gündeme getirildi.

Büyük tur otobüslerinin bölge girişinde karşılanabileceği, otopark alanlarının oluşturulması ve yaz dönemindeki trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla ring ulaşım sisteminin değerlendirilmesi önerildi.

"Uzungöl'ün sorunlarını ortak akılla çözmeliyiz"

Başkan Erkut Çelebi, Uzungöl'ün sorunlarının çözümü için kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm işletmeleri ve sektör temsilcilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Uzungöl'de faaliyet gösteren işletmelerin bir araya gelerek ortak projeler geliştirmesinin önemine dikkat çeken Çelebi, TTSO olarak sektörün ihtiyaç duyduğu konularda ilgili kurumlarla iş birliği yapmaya ve çözüm süreçlerine katkı sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Çelebi, özellikle kalifiye personel ihtiyacının karşılanması konusunda İŞKUR ile iş birliği yapılabileceğini, yurt içi ve yurt dışındaki tanıtım ve turizm programlarının artırılması gerektiğini belirtti.

Toplantıda Uzungöl'ün doğal ve çevresel değerlerinin korunması konusu da ele alındı. Göldeki yüzey kirliliğinin giderilmesi, atıkların düzenli şekilde toplanması ve ayrıştırılması, yağmur sularının kontrol altına alınması ve gölün çevresel açıdan korunmasına yönelik çalışmalar yapılması gerektiği ifade edildi.

Uzungöl'ün bölge turizminin en önemli değerlerinden biri olduğu vurgulanarak, gelecek yıllarda gölün doğal yapısını koruyacak sürdürülebilir bir yaklaşımın ortaya konulmasının önemine dikkat çekildi.

"Uzungöl 4 mevsim turizm fırsatı veriyor"

Tüm paydaşların ortak hareket etmesi gerektiğini vurgulayan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl'ün sahip olduğu doğal güzellikleri, konaklama kapasitesi ve turizm potansiyeliyle Trabzon'un ulusal ve uluslararası alandaki önemli turizm markalarından biri olduğunu belirterek, bölgenin dört mevsim turizm merkezi haline gelmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Uzungöl'de faaliyet gösteren turizm işletmeleri, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen istişare toplantılarında Başkan Erkut Çelebi'nin Uzungöl'de kış turizminin başlatılması yönündeki destek ve önerilerinin, kentteki yerel yönetimler ve ilgili kurumlar tarafından da sahiplenilerek hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İşletme temsilcileri, geçtiğimiz yıl düzenlenen Uzungöl Kış Festivali'nin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin, bölgenin kış turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin ortaya konulması bakımından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, Başkan Çelebi'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kış turizminin Uzungöl'de sezonun uzatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden işletmeciler, festivalin bu yıl daha kapsamlı şekilde düzenlenmesi için çalışmaların başladığını bildirdi. Bu kapsamda Uzungöl Kış Festivali'nin 7 gün süreyle gerçekleştirilmesi ve etkinlik programının genişletilmesi yönünde hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Sektör temsilcileri, bu çalışmaların dönemsel girişimlerle sınırlı kalmaması ve süreklilik kazanması amacıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde sürdürülebilir bir proje koordinatörlüğü biriminin oluşturulması önerisini de Başkan Erkut Çelebi'ye iletti.

Uzungöl Turizmciler Derneği'nce düzenlenen toplantıya TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Karadeniz Bölgesi Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin İnan, Uzungöl Birlik AŞ Başkanı Mustafa Kemal Zengin, Uzungöl Muhtarı Selman Dilek, TTSO Meclis Üyeleri Hamit İnan, Özcan İlarslan, Ahmet Akyüz ile çok sayıda işletme sahibi katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı