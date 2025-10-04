AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

Ak Parti eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, partisinin gündemine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Tayyar, AKP'nin 2026 yılı sonlarında anaya referandumu yapmayı düşündüğünü söyledi.

"BUNU BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Tayyar, TGRT Haber'de yorumcu olarak katıldığı programda "AK Parti 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimâl var. Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir" şeklinde konuştu.

Şamil Tayyar

"2027'NİN SONBAHARINDA ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM"

Referandumun sonucuna göre seçim takviminin de işlemeye başlayacağını belirten Tayyar, "2027'nin ilkbaharında referandum olur ve yüksek bir oyla kabul edilirse ben 2027'nin sonbaharında bir erken seçim bekliyorum. Ya da referandum 2026 yılının sonbaharında olur ve buradan beklentiye uygun bir sonuç çıkarsa 2027 ilkbaharında erken seçim olabilir. Bu bir tahmin. Ama bir referandum hazırlığı var. Onu bilgi olarak söyleyeyim" dedi.