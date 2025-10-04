Haberler

AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Bunu bilgi olarak söylüyorum" diyerek partisinin 2026 yılı sonuna doğru yeni anayasa referandumu yapmayı planladığını öne sürdü. Tayyar, referandumun 2026 sonbaharında veya 2027 ilkbaharında yapılabileceğini, kabul edilmesi halinde ise 2027 sonbaharında erken seçim ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Ak Parti eski MKYK üyesi Şamil Tayyar, partisinin gündemine ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi. Tayyar, AKP'nin 2026 yılı sonlarında anaya referandumu yapmayı düşündüğünü söyledi.

"BUNU BİLGİ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Tayyar, TGRT Haber'de yorumcu olarak katıldığı programda "AK Parti 2026 yılı sonuna doğru bir yeni anayasa referandumunu düşünüyor. Ben o hazırlıkları görüyorum. Bunu bilgi olarak söylüyorum. Çözüm süreci sonuca ulaşır ve ortak bir mutabakat metni ortaya çıkarsa 400 milletvekili sayısı geçilse de geçilmese de bir referandum ihtimâlini piyasanın tabiriyle satın almış durumda. Yani 360'ı geçtikten sonra böyle bir ihtimâl var. Zamanlama ilk aşamada 2026 yılı sonbaharı gibi gözüküyor ama 2027'nin ilkbaharı da olabilir" şeklinde konuştu.

AK Partili Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak referandum iddiası: Bunu bilgi olarak söylüyorumŞamil Tayyar

"2027'NİN SONBAHARINDA ERKEN SEÇİM BEKLİYORUM"

Referandumun sonucuna göre seçim takviminin de işlemeye başlayacağını belirten Tayyar, "2027'nin ilkbaharında referandum olur ve yüksek bir oyla kabul edilirse ben 2027'nin sonbaharında bir erken seçim bekliyorum. Ya da referandum 2026 yılının sonbaharında olur ve buradan beklentiye uygun bir sonuç çıkarsa 2027 ilkbaharında erken seçim olabilir. Bu bir tahmin. Ama bir referandum hazırlığı var. Onu bilgi olarak söyleyeyim" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
'Asgari ücret ne kadar olmalı?' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi

Canlı yayında telefonla asgari ücret hesabı yapıp rakam verdi
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
Fenerbahçe taraftarını delirten haber

Fenerbahçe taraftarını delirten haber
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

Erken secım istiyor emekliler

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

Mevcut anayasaya göre secilenlerek makamlara gelen kisilerin sonradan ben bu anayasayi tanimiyorum deme hakki olamaz, ayrica 23 yilda anayasadaki bir cok maddeyi degistirdiler öyleki adeta sadece degistirilemez yazan maddeleri kaldi gibi, ve yine anayasada neyi degistirmek istediklerini neden hangi maddeden rahatsiz olduklarini niye halka aciklamiyorlar bir cok modern ülkede anayasa yok ama bagimsiz güclü bir adalet sistemi herkeze esit uygulanan kanun ve kurallar var peki bizde öylemi?

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer topaloglu:

Bekir durum aynı senin dediğin gibi halka bir sürü referandum yapıp sonrasında da birşeyleri dayattılar önceden adalet bu kadar kötü değildi. Adalet sistemi ile oynarsan bu içinde bulunduğumuz kaos ile iç karışıklık ve iç savaşa doğru sürüklersin ülkeyi

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıGüneyli:

Türk milleti, çok büyük bir sabırla "sandık"bekliyor; adı ve amacı ne olursa olsun yeter ki bir gelsin o sandık milletin önüne! O zaman anlayacaklar halkın nasıl bir ruh halinde olduğunu...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

DEM işi olmuyor, yalandan bi refarandum gider.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor

Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor
Sergen Yalçın'dan derbi öncesi oyuncularına özel talimat

Derbi öncesi oyuncularına özel talimat verdi
Ford'un patronu oğlunu sanayiye verdi

Alkışlanacak hareket! Otomotiv devinin patronu oğlunu sanayiye verdi
Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı

Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.