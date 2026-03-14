Demirözü'nde aşılama ve küpeleme çalışmaları devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik ilkbahar dönemi şap ve brusella aşılama çalışmaları sahada devam ediyor. Çalışmalar, Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından yürütülüyor.

Saha çalışmaları kapsamında büyükbaş hayvanların şap ve brusella aşıları yapılırken, buzağılara küpe takılarak kayıt altına alma işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Ekipler tarafından yürütülen uygulamalarla hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin daha sağlıklı şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor. - BAYBURT

