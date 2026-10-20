82 yıl sonra bir ilk! Başbakan baba oluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Arjantinli milli hokey oyuncusu nişanlısı Nicolás Keenan ile ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Çift, taşıyıcı anne ve yumurta donörünün desteğiyle bebek sahibi olacaklarını açıklarken doğumun 2027 yılının ilkbaharında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. Jetten, görevdeyken çocuk sahibi olacak ilk savaş sonrası Hollanda başbakanı olarak da tarihe geçmeye hazırlanıyor.

MUTLU HABERİ ULTRASON FOTOĞRAFIYLA DUYURDULAR

39 yaşındaki Hollanda Başbakanı Rob Jetten ile 29 yaşındaki nişanlısı Nicolás Keenan, bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Çift, ultrason görüntüsünü tuttukları fotoğrafla birlikte Hollandaca, İspanyolca ve İngilizce bir mesaj yayımladı.

Paylaşımda, "Çok özel biri yolda. 2027'de görüşürüz küçük bebeğimiz" ifadelerine yer verildi.

Jetten ve Keenan, bebek sahibi olmalarına yardımcı olan yumurta donörüne ve Lisa isimli taşıyıcı anneye de teşekkür etti.

TAŞIYICI ANNE VE DONÖR ÇİFTİN ARKADAŞLARI

Jetten'in lideri olduğu Demokratlar 66 (D66) partisinin açıklamasına göre, taşıyıcı anne Lisa ile yumurta donörü Hollanda vatandaşı ve çiftin yakın çevresinden.

Her iki kadının da çocuk sahibi olduğu, sürece herhangi bir ticari kazanç amacıyla katılmadıkları açıklandı. Gebeliğin Hollanda'da uygulanan tüp bebek tedavisiyle gerçekleştiği belirtildi.

Taşıyıcı anne Lisa ise çiftin çocuk sahibi olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

HOLLANDA'DA BİR İLKE İMZA ATACAK

Hollanda'nın açık kimlikli ilk eşcinsel başbakanı olan Rob Jetten, 2026 yılında göreve başladı. Jetten, 2027'de çocuğunun dünyaya gelmesiyle birlikte İkinci Dünya Savaşı sonrasında görevdeyken çocuk sahibi olan ilk Hollanda başbakanı olacak.

Arjantin Milli Çim Hokeyi Takımı oyuncusu Nicolás Keenan ile Jetten, Kasım 2024'te nişanlanmıştı. Çift, bu yıl gerçekleştirmeyi planladıkları düğünlerini Jetten'in başbakanlık görevine başlamasının ardından ertelemişti.

TAŞIYICI ANNELİK HOLLANDA'DA YENİDEN TARTIŞILIYOR

Hollanda'da ticari amaçlı taşıyıcı annelik yasak. Ancak belirli koşullarla, maddi kazanç amacı taşımayan taşıyıcı annelik uygulamalarına izin veriliyor.

Ülkede taşıyıcı annelik yoluyla dünyaya gelen çocukların hukuki ebeveynliğine ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi de gündemde. Aralık ayında görüşülmesi beklenen yasa tasarısı, gerekli şartların sağlanması halinde çocuk doğduğu andan itibaren ebeveynliğin çocuk sahibi olmak isteyen kişilere tanınmasını öngörüyor.

Jetten ise taşıyıcı annenin ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek süreçte yer alan kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesini istedi

Kaynak: Haberler.com