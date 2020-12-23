HOLLANDA HABERLERİ

Hollanda - Bugün
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar yeniden başladı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Hollanda ile Türkiye arasındaki uçak seferlerinin yeniden başladığını bildirdi.
Hollanda - Bugün
2020 yılı yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yasal ve idari iyileştirme yılı oldu
Hollanda - Bugün
SHGM, NOTAM listesinden Hollanda'yı çıkardı
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), koronavirüsün bazı Avrupa ülkelerinde mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesi üzerine Türkiye ile uçuşu durdurulan ülkelere ilişkin NOTAM yayınlandı.
Hollanda - Bugün
Hollanda, İngiltere'ye uçuşları "şartlı" olarak yeniden açtı
Hollanda, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle İngiltere'ye uyguladığı seyahat yasağını test sonuçlarının negatif olması şartıyla kaldırdı.
Hollanda - Bugün
Son dakika haberi:
ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle: "Hindistan (10 milyon 99 bin 308), Brezilya (7 milyon 320 bin 20), Rusya (2 milyon 906 bin 503), Fransa (2 milyon 490 bin 946), İngiltere (2 milyon 110 bin 314), Türkiye (2 milyon 62 bin 960), İtalya (1 milyon 997 bin 370), İspanya (1 milyon 838 bin 654), Almanya (1 milyon 556 bin 611), Arjantin (1 milyon 555 bin 279), Kolombiya (1 milyon 530 bin 593), Meksika (1 milyon 338 bin 426), Polonya (1 milyon 214 bin 525) ve İran (1 milyon 170 bin 743), Peru (1 milyon 153)." ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı can kaybı sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde: "Brezilya (188 bin 285), Hindistan (146 bin 476), Meksika (119 bin 495), İtalya (69 bin 842), İngiltere (68 bin 307), Fransa (61 bin 702), İran (54 bin 3), Rusya (51 bin 912), İspanya (49 bin 520), Arjantin (42 bin 254) Kolombiya (40 bin 931), Peru (37 bin 218), Almanya (28 bin 241), Polonya (25 bin 783), Güney Afrika (25 bin 246), Endonezya (20 bin 257), Belçika (18 bin 821), Türkiye (18 bin 602), Ukrayna (17 bin 172), Şili (16 bin 217), Romanya (14 bin 636), Kanada (14 bin 425), Ekvador (13 bin 949), Irak (12 bin 725) ve Hollanda (10 bin 633) ve Çekya (10 bin 562).
Hollanda - Bugün
Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den koronanın mutasyonuyla ilgili hayati uyarı: 2021'i de kaptırmayalım
Hollanda - Dün
Son dakika haberleri | Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
Virüsün mutasyona uğradığı haberlerinin ardından Türkiye'nin İngiltere, Danimarka, Güney Afrika, Hollanda gibi ülkelere uçuşları durdurduğunu hatırlatan Çelik, "Hali hazırda 96 ülkeyle uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor, ama kovid ile ilgili bir tehdit veyahut da yönetilmesi gereken süreç ortaya çıktığı zaman hiç şüphe yok ki; bu tedbirler alınacaktır" açıklamasında bulundu.
Hollanda - Dün
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca'dan İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelen yolcularla ilgili açıklama Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınan tedbirleri duyurduklarını hatırlattı.
Hollanda - Dün
Çelik: AİHM'in Demirtaş kararını hukuk sistemimiz değerlendirecektir
Virüsün mutasyona uğradığı haberlerinin ardından Türkiye'nin İngiltere, Danimarka, Güney Afrika, Hollanda gibi ülkelere uçuşları durdurduğunu hatırlatan Çelik, "Hali hazırda 96 ülkeyle uçuşlarımız düzenli olarak sürüyor, ama kovid ile ilgili bir tehdit veyahut da yönetilmesi gereken süreç ortaya çıktığı zaman hiç şüphe yok ki; bu tedbirler alınacaktır" açıklamasında bulundu.
Hollanda - Dün
Irak, 8 ülke ile ulaşımı askıya aldı
İngiltere, Güney Afrika, Avusturalya, Danimarka, Hollanda, Belçika, Japonya ve İran ile ulaşımı askıya alan hükümet, söz konusu ülkelerden gelen kişilerin de 14 gün boyunca karantinada kalmasına karar verdi.
Hollanda - Dün
KKTC'de Kovid-19'a karşı ilave tedbirler alındı
Buna göre, son dönemde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı yönündeki haberler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, son 14 gün içinde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunmuş kişilerin ülkeye girişleri yasaklandı.
Hollanda - Dün
Daha bulaşıcı yeni koronavirüs mutasyonu İngiltere'de değil, ABD'de ortaya çıktı iddiası
Hollanda - Dün
Irak'ta Kovid-19 için yeni kısıtlamalar getirildi
Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında İngiltere, Güney Afrika, Hollanda, Belçika, İran ve Japonya'ya uçuş yasağı kararı alındı ve vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyması istendi.
Hollanda - Dün
AB'den üyelerine mecburi seyahat ve taşımacılıkta İngiltere'ye yasakları kaldırma tavsiyesi
İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülen koronavirüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir türünün tespiti üzerine aralarında birçok AB üyesinin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçak ve tren seferlerini durdurmuştu.
Hollanda - Dün
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilave tedbir kararları alındı. Buna göre, son dönemde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı yönündeki haberler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, son 14 gün içinde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunmuş kişilerin ülkeye girişleri yasaklandı.
Hollanda - Dün
TBMM Genel Kurulu toplandı
2020 yılında ise Türkiye'nin 77 ülkeden bilgi alacağının, 57 ülke ile de 2019 yılına ait bilgileri paylaşacağının açıklandığını dile getiren Sırakaya, bu ülkeler arasında Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Avusturya, İngiltere ve İsviçre gibi ülkelerin yer almadığını söyledi.
Hollanda - Dün
KBÜ'de 10 dilde online dil eğitimi verildi
Üniversiteden yapılan açıklamada, Yabancı Dil Kurslar Koordinatörlüğü tarafından üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle mart ayından bugüne, Türkiye ve 9 farklı ülkeden (Kanada, Almanya, İngiltere, Hollanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çad, Ürdün, Mali, Birleşik Arap Emirlikleri) bin 500'ün üstünde öğrenciye dil eğitimi hizmeti sunulduğu belirtildi.
Hollanda - Dün
GKRY, İngiltere'den gelen yolcuları 14 gün karantinaya alacak
İngiltere'den gelen 'korona mutasyon geçirdi' açıklamaları tüm Avrupa'da paniğe neden oldu. Hollanda, Belçika, Fransa gibi ülkelern yanısıra bir çok ülke, İngiltere'ye yönelik seyahat kısıtlaması getirdi.
Hollanda - Dün
Son dakika gündem: Van'da üretilen cihazın korona virüsü yüzde 99,9 öldürdüğü ispatlandı
Hollanda - Dün
Brent petrolün varili 49,70 dolar
İngiltere'de yeni türün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlarken, mutasyona uğrayan virüsün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika gibi farklı ülkelerde de görülmesi fiyatları aşağı yönlü baskılayan bir başka unsur oldu.
Hollanda - Dün
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "14 Aralık'tan itibaren İngiltere'den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır
Sağlık bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirleri duyurduklarını hatırlatarak, "Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır.
Hollanda - Dün
Bakan Koca'dan İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan gelen yolcularla ilgili açıklama Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan Türkiye'ye giriş yapan 335 yolcunun testlerinin negatif çıksa bile izolasyona alındığını bildirdi.
Hollanda - Dün
Bakan Koca: İngiltere'den gelen 4 bin 603 yolcu izolasyonda
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere'de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşların askıya alındığını ve o an itibarıyla havada olan yolcular için de alınacak tedbirleri duyurdukları hatırlattı.
Hollanda - Dün
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 4.603 yolcu tespit edilip izolasyona alındı
Hollanda - Dün
Son dakika haberi! Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır."
Son dakika haberler: Bakan Koca: "İngiltere, Hollanda, Danimarka ve G.Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır.
Hollanda - Dün
İsveç, Danimarka ile sınırını kapattı
İngiltere'de Covid-19'un yeni ve daha bulaşıcı bir türünün keşfedilmesinin ardından Güney Afrika, İtalya, Hollanda, Danimarka, Ukrayna ve Avusturalya'da da bazı hastalarda Covid-19'un yeni türü görülmüştü.
Hollanda - 21.12.2020
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler
Hollanda - 21.12.2020
İran, Kovid-19'un daha bulaşıcı türü ortaya çıkan İngiltere ile uçak seferlerini durdurdu
İran, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından, bu ülke ile uçak seferlerini durdurdu.
Hollanda - 21.12.2020
Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili korkutan gelişme: Çocuklara bulaşma riski daha yüksek
Hollanda - 21.12.2020
Son dakika! DSÖ: Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair kanıt yok
Kovid-19'un bu türünün İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine Türkiye gibi birçok ülke İngiltere ile uçuşları durdurmuştu.
Hollanda - 21.12.2020
Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi ölüme neden olduğuna dair kanıt yok
Hollanda - 21.12.2020
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü: Hükümlünün tamamen çıplak kalacak şekilde arama yapılması söz konusu değildir
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin tavsiye kararlarında da bu tür aramalara hangi durumlarda başvurulacağı ve aramaların nasıl yapılacağının belirli şekilde ulusal hukuk tarafından düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bugün İngiltere, Hollanda, İsveç, ABD, İtalya, Almanya gibi pek çok ülkede ceza infaz kurumlarında detaylı aramaya ilişkin hüküm ve uygulama bulunmaktadır.