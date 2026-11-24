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Feyenoord Porto maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Feyenoord Porto maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, nerede oynanacak ve Feyenoord Porto maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

FEYENOORD PORTO MAÇI HANGİ KANALDA?

Feyenoord ile Porto arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

FEYENOORD PORTO MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Feyenoord Porto maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

FEYENOORD PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Feyenoord Porto maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 21.00 (Hollanda saati), Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

FEYENOORD PORTO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Rotterdam şehrinde bulunan De Kuip stadyumunda oynanacak.

Feyenoord'un tarihi stadyumu De Kuip, atmosferiyle Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olarak biliniyor. Porto ise Avrupa'daki tecrübesiyle Rotterdam'dan puan çıkarmanın peşinde.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.