Alanya Hacet Mahallesi'nde Hollanda uyruklu kişi evinde ölü bulundu

Alanya Hacet Mahallesi'nde Hollanda uyruklu kişi evinde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Alanya ilçesi Hacet Mahallesi'nde yaşayan Hollanda uyruklu kişi, arkadaşlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Polis çilingirle eve girip kişiyi salonda hareketsiz buldu; sağlık ekibi ölümü belirledi, cenaze otopsi için Alanya Adli Tıp morguna götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Hollanda uyruklu kişi evinde ölü bulundu.
Hacet Mahallesi'nde ikamet eden Willem Visser'den (59) haber alamayan arkadaşları, evine gitti. Visser'in kapıyı açmaması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi.
Eve çilingir yardımıyla giren polis ekibi, Visser'i salonda hareketsiz buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Visser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA