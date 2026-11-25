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FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi 2027, 2 Haziran 2027'de başlayacak ve üç haftalık ön eleme turunun ardından 21-25 Temmuz 2027'deki finallerle bitecek. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 25 Kasım 2026'da duyurduğu programa göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, yani Filenin Sultanları, son haftayı 7-11 Temmuz'da Türkiye'de kendi seyircisi önünde oynayacak.

FIVB VOLEYBOL KADINLAR ULUSLAR LİGİ 2027 NE ZAMAN?

Turnuvanın ilk haftası 2-6 Haziran, ikinci haftası 16-20 Haziran, üçüncü haftası 7-11 Temmuz 2027 tarihleri arasında oynanacak. Ligde 19 takım var ve her takım üç haftada toplam 12 maça çıkıyor, yani her etapta dört maç. Maçların gün gün tarihleri ve başlama saatleri henüz belli değil; federasyonun duyurusunda bu programın FIVB tarafından ilerleyen dönemde açıklanacağı belirtildi.

FİLENİN SULTANLARI HANGİ ETAPTA KİMLERLE OYNAYACAK?

Milliler ilk haftada Çin'e gidecek. 2-6 Haziran'daki bu etapta rakipler Tayland, ABD, ev sahibi Çin ve Japonya.

16-20 Haziran'daki ikinci hafta Hollanda'da. Burada Almanya, Ukrayna, İtalya ve ev sahibi Hollanda ile karşılaşılacak.

7-11 Temmuz'daki son hafta Türkiye'de. Bu etapta Belçika, Fransa, Polonya ve Rusya ile oynanacak. Böylece Filenin Sultanları ön eleme turunda 12 farklı takımla birer maç yapmış olacak.

TÜRKİYE ETABI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye etabının hangi şehirde ve hangi salonda oynanacağı henüz açıklanmadı. Bilet satışıyla ilgili bir duyuru da yok.

ULUSLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Finaller 21-25 Temmuz 2027'de oynanacak. Üç haftanın sonunda puan tablosunda ilk sekize giren takımlar finallere katılacak. Finallerin hangi ülkede oynanacağı henüz açıklanmadı.

DİĞER ETAPLAR HANGİ ÜLKELERDE?

Volleyball World ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurusunu aktaran haberlere göre ilk haftanın maçları Kanada, Brezilya ve Çin'de oynanacak. İkinci haftada maçlar Makao (Çin), ABD ve Hollanda'da, üçüncü haftada ise Brezilya, Türkiye ve Japonya'da. Filenin Sultanları'nın grubu ilk hafta Çin'de, ikinci hafta Hollanda'da, son hafta Türkiye'de.