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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hollanda'ya, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimi için yapıcı rol oynama çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile Pekin'de görüştü.

Çin'in, Avrupa'nın stratejik özerkliği hedeflerken açıklığı ve kapsayıcılığı korumasını ve Çin-AB işbirliğinde kazan-kazan sonuçlarına ulaşılmasını dilediğini vurgulayan Vang, "Çin, Hollanda'nın 'Avrupa'ya açılan kapı' olarak statüsüne değer veriyor, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimi için yapıcı rol oynayacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan, ülkesinin AB'yi çok kutuplu dünya düzeninde önemli bir kutup olarak gördüğünün altını çizerek, Avrupa'nın stratejik özerkliğini güçlendirmesini, uluslararası ve çok taraflı zeminlerde aktif rol oynamasını memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Berendsen de ülkesinin, Çin'i en önemli ortaklarından biri olarak gördüğüne işaret ederek, üst düzey temasları ve her düzeyde iletişimi sürdürmeyi, ekonomiden iklim değişikliğiyle mücadeleye dek farklı alanlarda işbirliğini güçlendirerek iki ülkenin ortak kalkınmasına ve refahına katkı sağlamaya devam etmeyi istediklerini kaydetti.

Hollanda'nın çok taraflılığı ve serbest ticareti savunduğunu, farklılıkları diyalog ve istişare ile çözmekten yana olduğunu belirten Berendsen, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimi için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını vurguladı.

İki bakan, görüşmede, Ukrayna sorunu ve büyük güçler arasındaki ilişkilere dair de görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA