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Hollanda Yunanistan maçı hangi kanalda, Hollanda Yunanistan nereden CANLI izlenir?

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Hollanda Yunanistan maçı hangi kanalda, Hollanda Yunanistan nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde 13 Kasım 2026 Cuma günü futbolseverleri heyecanlı bir mücadele bekliyor. Hollanda, Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Milli maç arasında oynanacak karşılaşma, futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Futbolseverler, Hollanda Yunanistan maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini araştırıyor.

Hollanda ile Yunanistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.45'te Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Mücadele A Haber ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Hollanda Yunanistan maçının yayın bilgileri ve merak edilen tüm detaylar.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda Yunanistan maçı, A Haber ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

A HABER KAÇINCI KANALDA?

A Haber'in platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 32

D Smart: 35

Tivibu: 57

Turkcell TV+: 53

Kablo TV: 56

Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

HOLLANDA YUNANİSTAN NEREDEN CANLI İZLENİR?

Hollanda Yunanistan maçını televizyondan izlemek isteyenler, karşılaşmayı A Haber'den takip edebilir. A Haber uydu üzerinden şifresiz yayın yaptığı için 4A uydusundan da izlenebiliyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise A Haber'in resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasını tercih edebilir.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, Hollanda Yunanistan maçı şifresiz yayınlanacak. A Haber, şifresiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hollanda Yunanistan maçı, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Hollanda ile Yunanistan arasındaki karşılaşma, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI CANLI SKOR

Maç daha başlamadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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