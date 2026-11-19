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Tuvalu İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maina Talia, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ulusal bir yol haritası hazırlamak üzere Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü (IIASA) ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, "Santa Marta'dan Tuvalu'ya: Fosil Yakıtlardan Uzaklaşma" başlıklı basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Hollanda İklim ve Yeşil Büyüme Bakanı Stientje van Veldhoven, Tuvalu İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Maina Talia ile İrlanda İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien ev sahipliği yaptı.

Talia, burada yaptığı konuşmada, "Bugün, Tuvalu hükümetinin fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ulusal bir yol haritası hazırlamak üzere Uluslararası Uygulamalı Sistem Analizi Enstitüsü ile işbirliği yapacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Fosil Yakıtlardan Adil Geçiş Uluslararası Konferansı'nın ikincisinin de Tuvalu ve İrlanda ortak ev sahipliğinde Temmuz 2027'de Tuvalu'da düzenlenmesi planlanıyor.

Hollanda İklim ve Yeşil Büyüme Bakanı Veldhoven da bu yılın nisan ayında 57 ülkenin fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ilk uluslararası konferans için Kolombiya'nın Santa Marta kentinde bir araya geldiğini belirtti.

Veldhoven, Kolombiya İklim Bakanı ile birlikte konferansın sonuçlarını Londra İklim Eylem Haftası'nda sunduklarını ve BM Genel Sekreteri'ne ilettiklerini söyledi.

Santa Marta sürecini BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) sürecine ilave itici güç sağlayan bir motor olarak nitelendiren Veldhoven, Hollanda ve diğer ülkelerin somut işbirliğini organize etmek üzere harekete geçtiğini ifade etti.

Veldhoven, "Santa Marta'da üç somut çalışma alanı üzerinde anlaştık. Bunlardan ilki ulusal yol haritaları, ikincisi uluslararası finans sistemi, üçüncüsü ise ekonomik dönüşüm. Bu üç çalışma alanının her birinde faaliyetleri koordine etmek ve yeni aşamalara yönelik hazırlıkları yürütmek üzere görev üstlenen ülkeler bulunuyor." diye konuştu.

Fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasının iklim eylemi, enerji güvenliği ve ekonomik dayanıklılık açısından hayati önem taşıdığını vurgulayan Veldhoven, Santa Marta'da bir araya gelen 57 ülkenin küresel fosil yakıt tüketiminin üçte birini ve üretiminin beşte birini temsil ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA