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Büyükelçi Akçapar, Hollanda Kralı'na güven mektubunu sunarak Lahey'de göreve başladı

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Büyükelçi Akçapar, Hollanda Kralı'na güven mektubunu sunarak Lahey'de göreve başladı
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Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği görevine getirilen Burak Akçapar, Hollanda Kralı Willem Alexander'a güven mektubunu sunarak resmen göreve başladı. Akçapar, törenin ardından Kral ve büyükelçilik çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Burak Akçapar resmen göreve başladı.

Lahey'de görev süresi dolan ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine atanan Fatma Ceren Yazgan'dan boşalan Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği görevine getirilen Akçapar, Noordeinde Sarayı'ndan bir görevli ile atlı tören arabasıyla saraya geldi.

Noordeinde Sarayı'nda yapılan törende Hollanda Kralı Willem Alexander'a güven mektubunu sunan Akçapar, göreve resmen başladı.

Büyükelçi Akçapar, Kral'la ve Türkiye'nin ülkedeki başkonsolosları ve büyükelçilik çalışanları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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