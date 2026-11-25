UEFA ülke puanı, bir ülkenin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bir sezonda topladığı puanların, o sezon Avrupa kupalarında oynayan kulüp sayısına bölünmesiyle bulunuyor. Sıralama son beş sezonun toplamına göre yapılıyor. Galatasaray'ın 24 Kasım 2026'da Aston Villa'yı 1-0 yenmesi Türkiye'ye 0,400 puan kazandırdı.

UEFA ÜLKE PUANI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Hesap UEFA'nın kulüp yarışmaları talimatındaki katsayı kurallarına göre yapılıyor. Önce bir ülkenin bütün kulüplerinin o sezon Avrupa kupalarında aldığı maç puanları ve bonus puanlar toplanıyor. Bu toplam, o ülkeden Avrupa'da oynayan kulüp sayısına bölünüyor. Çıkan sayı ülkenin o sezonki katsayısı oluyor; UEFA bunu binde bire kadar hesaplıyor ve yukarı yuvarlamıyor.

Sıralamada kullanılan puan, son beş sezonun katsayılarının toplamı. Yeni sezon eklendikçe en eski sezon listeden düşüyor. İki ülkenin puanı eşitse en son sezonda daha çok puan toplayan öne geçiyor.

GALİBİYET KAÇ PUAN, BERABERLİK KAÇ PUAN?

Lig aşaması ve eleme turlarında galibiyet 2, beraberlik 1 puan. Ön eleme ve play-off maçlarında bu değerler yarıya iniyor: galibiyet 1, beraberlik 0,5 puan. Yenilgi puan getirmiyor.

Maç puanlarının üstüne bonus puan da var. Takımın lig aşamasını bitirdiği sıraya göre de bonus veriliyor. Son 16 turundan finale kadar atlanan her tur için Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 puan ekleniyor; bu bonus Avrupa Ligi'nde 1, Konferans Ligi'nde 0,5 puan. Bonuslar da ülke puanına sayılıyor.

GALATASARAY'IN GALİBİYETİ TÜRKİYE'YE KAÇ PUAN GETİRDİ?

Türkiye bu sezon Avrupa kupalarına 5 takımla katıldı. Bu yüzden bir Türk takımının aldığı 2 puan 5'e bölünüyor ve her galibiyet ülke puanına 0,400, her beraberlik 0,200 ekliyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım akşamı RAMS Park'ta Aston Villa'yı 77. dakikada Deniz Gül'ün golüyle 1-0 yendi ve Türkiye'nin hanesine 0,400 puan yazdırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki puanı 9'a çıktı.

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Bu galibiyetle Türkiye 53.475 puanla 9. sırada bulunuyor. 8. sıradaki Hollanda'nın 56.395 puanı var; aradaki fark 2.920 puan. Türkiye'nin arkasındaki Yunanistan ise 47.612 puanla 10. sırada, yani Türkiye ile arasında 5.863 puan var. Kasım başında Türkiye'nin puanı 53.075'ti.

ÜLKE PUANI NE İŞE YARAR?

UEFA bu sıralamayı ülkelerin Avrupa kupalarındaki yerini belirlemek için kullanıyor. Bir ülkenin kaç takımla Avrupa'ya gideceği ve takımlarının yarışmalara hangi turdan başlayacağı, bu sıralamadaki yerine bağlı. Bu yüzden Türk takımlarının Avrupa'da aldığı her puan yalnız kendi kulübünü değil, ligdeki diğer takımların gelecek sezonlarını da etkiliyor.