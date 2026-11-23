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Çanakkale'den tarım heyeti ile Hollanda'nın Ede şehrindeki Plantion Çiçek Borsası arasında, kaliteli süs bitkileri ihracatına ilişkin mutabakat imzaladı.

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Ticaret Borsa Başkanı Emrah Kuru, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver ve Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şube Başkanı Dr. Onur Sinan Türkmen, Hollanda va Almanya'ya ziyaretler gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Doç. Dr. Burak Akçapar'a yapılan ziyarette, Çanakkale ve Hollanda arasında 4 yılı aşkın süredir yürütülen süs bitkileri ihracatına yönelik çalışmalar ile tarım ekosisteminin ihracat odaklı kümeleşmesi ele alındı, yapay zeka ve derin öğrenme ile ilgili gelişen süreçlerin istihdam üzerine etkilerinde süs bitkileri gibi emek yoğun küçük üretim modellerinin önemi vurgulandı.

İkinci ziyareti Ede şehrindeki Plantion Çiçek Borsası'na gerçekleştiren heyet, buradaki yetkililerle iyi niyet anlaşması imzaladı.

Bu anlaşma ile Hollanda'nın ihtiyaç duyduğu kaliteli süs bitkilerinin Kuzey Marmara'dan sürdürebilir ve güvenle temin edilebilmesi için borsanın destek sağlayacağı bilgi, teknoloji ve kolaylıkları içeren bir mütabakat gerçekleşti.

Hidrojen gazı üretimi üzerine tesisler kuran Hygear firmasını ziyaret eden heyet, metan, doğal gaz gibi kaynaklardan elde edilen saf hidrojenin günümüzdeki önemi üzerine görüşüldü, tarımsal atıklardan üretilen biyogazın alternatif enerji kaynağı olarak enerji sistemine entegre edilebilmesi için işbirliği imkanları tartışıldı.

Görüşmede, uluslararası fonlardan yararlanma ve nitelikli yetişmiş personelin Türkiye'den sağlanabilmesi için uygulamalı eğitim ve çalışma imkanları masaya yatırıldı.

Hidrojen yakıt pilleri üreticisi Nedstack'i de ziyaret eden tarım heyeti burada da hidrojen enerjisinin önemine ilişkin görüşme yaptı.

Heyet ziyaretler kapsamında, demir oksit teknolojisi ile sürdürülebilir hidrojen enerjisi ve sürdürülebilir hidrojen yakıtı kaynakları üzerine önemli yatırım alan Elestor firması yetkilileriyle bir araya geldi.

Açıklamada, bir sonraki adımda tarım heyeti toplantıları ile üretim kümeleşmesi üzerine hızlı bir karar alma mekanizması gerçekleştirilmesi ve 2027 yılı sonuna kadar Plantion Mezatı ile ihracat etkinliğinin süründürülebilir şekilde devreye alınmasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA