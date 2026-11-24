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Belçika'da, Brüksel Havalimanı üzerinden Tayland'dan Avrupa'ya uyuşturucu taşıdığı belirlenen uluslararası suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Halle-Vilvoorde Federal Adli Polisi, Avrupa Polis Teşkilatının (Europol) desteğiyle uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 8 adreste arama yapıldı, 4 lüks araç, yüklü miktarda nakit para, çok sayıda cep telefonu ve dizüstü bilgisayara el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'inin havalimanında faaliyet gösteren bir şirketin personeli, 2'sinin ise bu tür bir şirketin eski çalışanı olduğu belirtildi.

Mayıs 2025'te başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 2 yıllık süreçte Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve Türkiye'de toplam 2,4 ton esrar ele geçirildiği bildirildi.

Suç örgütünün, polis ve gümrük denetimlerinden kaçınmak için hava kargo sektöründeki bağlantılarını ve paravan şirketleri kullandığı tespit edildi.

Örgütün yasa dışı faaliyetlerden milyonlarca avro gelir elde ettiği değerlendiriliyor.

Polisten yapılan açıklamada, son yıllarda hava kargo yoluyla büyük miktarlarda esrar kaçakçılığında önemli artış yaşandığı belirtilerek, uluslararası kokain kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin faaliyetlerini esrar ticaretini de kapsayacak şekilde genişlettiği kaydedildi.

Belçika'nın Anvers Limanı da Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain sevkiyatlarının başlıca giriş noktaları arasında yer alıyor.

Belçika polisi, 2025'te Brüksel'de çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmişti.

Kaynak: AA