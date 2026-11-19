HOLLANDA'da nişanlanan Adanalı Halil Ekici (24) ve Tuğba Demirkan (21), nişan pastasını, çeşitli hediyelerle birlikte Ağrı'da bir köyde yaşayan çocuklara gönderdi. Ekici, "Mutluluğumuzu sadece ailemizle değil, çocuklarla paylaşmaya karar verdik" dedi.

Hollanda'da yaşayan Adanalı Halil Ekici ile Tuğba Demirkan, önceki gün nişanlandı. Aileleriyle birlikte törende eğlenen çift, internetten irtibata geçtikleri dernek aracılığıyla nişan pastasını Ağrı'da bir köyde yaşayan çocuklarla paylaşmaya karar verdi. Ekici ve Demirkan çifti, pastasını paylaştığı çocuklara çeşitli hediyeler de gönderdi. Ekici, "Bir dernekle irtibata geçtik. Birlikte düşündük ve mutluluğumuzu sadece ailemizle değil, çocuklarla paylaşmaya karar verdik. Nişan pastamız çocuklara dağıtıldı. Hediyeler de verdik. Böyle daha güzel oldu" dedi.

Demirkan ise "Davetlilerimizin her zaman pasta yeme imkanı oluyor. Ne yazık ki bazı çocukların olmuyor. Bu nedenle böyle bir şeye vesile olmak istedik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı