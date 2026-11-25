Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı ağırlayan Galatasaray, Deniz Gül'ün 77. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların elde ettiği zafer, UEFA ülke puanı sıralamasına da olumlu yansıdı.

GALATASARAY'DAN TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ KATKI

Aston Villa karşısında aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde puanını 9'a yükselten Galatasaray, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da 0.400 puanlık katkı sağladı. Bu sonucun ardından Türkiye'nin ülke puanı 53.475'e yükseldi.

HOLLANDA İLE ARAMIZDAKİ FARK AZALDI

UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunan Türkiye'nin, 8. sıradaki Hollanda ile arasındaki fark 2.920 puana geriledi. Türkiye'nin en yakın takipçisi olan Yunanistan ile arasındaki puan farkı ise 5.863 oldu.

Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumu ve gelecek sezonlarda Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısı açısından büyük önem taşıyor.

GALİBİYETLER ÜLKE PUANINA NASIL YANSIYOR?

UEFA'nın puanlama sistemine göre Avrupa kupalarının lig aşamasında alınan galibiyetler 2, beraberlikler ise 1 puan değerinde. Kazanılan puanlar, ülkelerin sezona Avrupa kupalarında başladığı takım sayısına bölünüyor. Türkiye'nin sezona 5 takımla başlaması nedeniyle her galibiyet ülke puanına 0.400, her beraberlik ise 0.200 puanlık katkı sağlıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1. İngiltere: 107.685

2. İtalya: 91.732

3. İspanya: 86.493

4. Almanya: 84.973

5. Fransa: 72.296

6. Portekiz: 69.150

7. Belçika: 64.050

8. Hollanda: 56.395

9. Türkiye: 53.475

10. Yunanistan: 47.612

11. Çekya: 46.325

12. Polonya: 45.725

İlgili Haberler