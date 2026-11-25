"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla tanınan Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı sevgilisi Sharon Kovacs ile ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Kızlarının dünyaya geldiğini duyuran Beydemir, erken doğum nedeniyle bebeklerini yoğun bakım sürecinin beklediğini açıkladı.

KIZLARINA RUBY UMAY ADINI VERDİLER

Babalık heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada kızlarına Ruby Umay adını verdiklerini duyurdu. Bebeklerinin 25 hafta 3 günlükken dünyaya geldiğini belirten Beydemir, hem sevgilisinin hem de kızının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"

Yaşadıkları zorlu süreci anlatan Beydemir, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ruby Umay 25 hafta 3 günlükken aramıza katıldı. Sharon da Ruby de iyi. Önümüzde yoğun bakımda geçecek uzun bir yol var ama kızımız daha ilk anından ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bu zor günlerde dua eden, mesaj atan, iyi dileklerini gönderen herkese yürekten teşekkür ederiz. Hepsini okuduk, hepsi bize güç verdi"