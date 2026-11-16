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Emre Mor bu sezon Hollanda'da, Eredivisie takımı NEC Nijmegen'de forma giyiyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden ayrıldıktan sonra 20 Temmuz 2026'da NEC ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Adı 16 Kasım 2026 akşamı yeniden gündeme geldi. Gaziantep FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel'in, oyuncunun ocak ayındaki transfer döneminde kadroya katılması için yönetime rapor verdiği haberleri çıktı. Gaziantep FK, NEC Nijmegen ya da Emre Mor bu konuda bir açıklama yapmadı.

EMRE MOR HANGİ TAKIMDA?

Emre Mor, Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'in oyuncusu ve sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Bu sezon NEC formasıyla 7 resmi maçta 236 dakika süre aldı, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

İmza kolay gelmedi. Kulüp, sözleşmeden önce oyuncuyu yaz aylarında bir süre deneme antrenmanlarında izledi ve iki yıllık anlaşmayı ancak bu sürecin sonunda açıkladı.

EMRE MOR GAZİANTEP FK'YA TRANSFER OLACAK MI?

Emre Mor'un Gaziantep FK'ya transferi şimdilik kesin değil; ortada imza ya da kulüplerin duyurduğu bir anlaşma yok. Gündemdeki bilgi, Volkan Demirel'in oyuncuyu ocak ayında hücum hattı için istediği yönünde.

Emre Mor, Süper Lig'de son olarak 2024-2025 sezonunda kiralık olarak Eyüpspor formasını giymişti.

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, Danimarka'da yetişen Türk kanat oyuncusu. Futbola 2001'de Kopenhag'daki Brønshøj Boldklub'da başladı, 2006'dan sonra dokuz yıl boyunca Lyngby altyapısında oynadı ve 2015'te geçtiği Nordsjælland'da Danimarka Süper Ligi'ne çıkıp 13 lig maçında 2 gol attı.

Danimarka'nın U-17, U-18 ve U-19 takımlarında oynadıktan sonra Türkiye'yi seçti. A Milli Takım'daki ilk resmi maçına EURO 2016'da, 12 Haziran 2016'da Hırvatistan karşısında yedek olarak girerek çıktı. Dokuz gün sonra Çekya maçında ilk 11'de başladı. Takımın ilk golünde asist onundu. UEFA onu turnuvanın genç yetenekler takımına seçti; milli formayla ilk golünü ise 27 Mart 2017'de Moldova ile oynanan hazırlık maçında attı.

EMRE MOR KAÇ YAŞINDA?

Emre Mor 29 yaşında. 24 Temmuz 1997'de doğan oyuncu, Borussia Dortmund'a transfer olduğunda henüz 18 yaşındaydı.

EMRE MOR NERELİ?

Emre Mor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu ve şehrin Brønshøj semtinde büyüdü. Baba tarafından Uşaklı.

EMRE MOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Mor, Haziran 2016'da Borussia Dortmund'a transfer oldu. Almanya'da tek sezon kaldı: 12 lig maçında 1 gol attıktan sonra Ağustos 2017'de İspanya'nın Celta Vigo takımına geçti ve uzun bir kiralık dönemine girdi.

Celta Vigo'nun oyuncusuyken 2019-2020 sezonunda Galatasaray'a, Ocak 2020'de Yunanistan'dan Olympiakos'a, 2021-2022 sezonunda da Fatih Karagümrük'e kiralandı. En verimli dönemini Karagümrük'te geçirdi ve 26 lig maçında 5 gol attı. Fenerbahçe, 29 Haziran 2022'de oyuncuyla anlaştığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp onu 2024'te yeniden Karagümrük'e, 2024-2025 sezonunda da Eyüpspor'a kiraladı; 2026 yazında Fenerbahçe'den ayrılan Emre Mor, NEC Nijmegen'e imza attı.