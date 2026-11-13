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Avustralya'nın eski adı nedir?

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Avustralya'nın eski adı nedir?
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Televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında yarışmacıya "Avustralya'nın eski adı nedir?" sorusu yöneltildi. Soru, izleyicilerin merak ettiği sorular arasında yer aldı. Yarışmacıya Yeni Hollanda, Yeni Zelanda, Okyanusya ve Büyük Okyanus seçenekleri sunuldu. Yarışmayı takip eden izleyiciler, sorunun doğru cevabını araştırıyor.

Sorunun doğru cevabı "Yeni Hollanda" oldu. Avustralya kıtası, 17. yüzyılda Hollandalı denizciler tarafından "Yeni Hollanda" (New Holland) olarak adlandırıldı. İşte Avustralya'nın eski adı ve sorunun cevabına dair bilinenler.

"AVUSTRALYA'NIN ESKİ ADI NEDİR?"

A) Yeni Hollanda

B) Yeni Zelanda

C) Okyanusya

D) Büyük Okyanus

Doğru cevap: A) Yeni Hollanda
AVUSTRALYA'YA NEDEN YENİ HOLLANDA DENDİ?

Avustralya kıyılarına ulaşan ilk Avrupalılar Hollandalı denizcilerdi. 17. yüzyılın başlarından itibaren kıtanın batı ve kuzey kıyılarını keşfeden Hollandalılar, bu topraklara kendi ülkelerinin adından esinlenerek "Nova Hollandia" yani "Yeni Hollanda" adını verdi. Bu ad, Hollandalı kaşif Abel Tasman'ın 1644'teki seferinin ardından yaygınlaştı. Kıta, Avrupa haritalarında uzun yıllar bu isimle gösterildi.

AVUSTRALYA ADI NEREDEN GELİYOR?

"Avustralya" adı, Latince "güneyli" anlamına gelen "australis" kelimesinden geliyor. Avrupalılar uzun süre dünyanın güneyinde "Terra Australis", yani "Güney Ülkesi" adında büyük bir kıta bulunduğuna inanıyordu. İngiliz denizci Matthew Flinders, 19. yüzyılın başlarında kıtanın çevresini dolaştıktan sonra "Australia" adının kullanılmasını önerdi. Bu isim, 1817 yılında Yeni Güney Galler Valisi Lachlan Macquarie tarafından resmi yazışmalarda kullanılmaya başlandı. "Avustralya" adı, 1820'li yıllarda İngiliz yönetimi tarafından resmi olarak benimsendi ve "Yeni Hollanda" adının yerini aldı.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Soruda yer alan diğer seçenekler de Avustralya ve çevresiyle ilişkilendirilebilecek isimler:

Yeni Zelanda : Avustralya'nın güneydoğusunda yer alan ada ülkesi. Adını Hollanda'nın Zeeland eyaletinden alıyor. Avustralya'nın eski adı değil, ayrı bir ülke.

Okyanusya: Avustralya, Yeni Zelanda ve Pasifik Okyanusu'ndaki adaları kapsayan coğrafi bölgenin adı. Kıtanın eski adı değil, bölgenin genel adı.

Büyük Okyanus: Pasifik Okyanusu'nun Türkçedeki diğer adı. Dünyanın en büyük okyanusu, Avustralya'nın doğusunda yer alıyor.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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