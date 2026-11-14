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Microsoft 365 kesintisi Hollanda'da mahkemeleri ve üniversiteleri etkiledi

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Microsoft 365 kesintisi Hollanda'da mahkemeleri ve üniversiteleri etkiledi
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Microsoft 365'teki küresel kesinti Hollanda'da kamu kurumları, mahkemeler ve üniversitelerin e-posta ile dijital hizmetlerinde aksamaya yol açtı. Twenterand Belediyesi e-postalarda gecikme uyarısı yaparken Yargı Konseyi mahkemelerin e-posta sorunu yaşadığını açıkladı.

LAHEY, 14 Kasım (Xinhua) -- Microsoft 365 hizmetlerini etkileyen küresel kesinti, Hollanda genelinde aralarında kamu kurumları, mahkemeler, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda kurumun e-posta iletişimi ve dijital hizmetlerinde aksamalara yol açtı.

Hollanda'daki birçok yerel ve bölgesel yönetim de kesintiden etkilendi. Twenterand Belediyesi, aksama nedeniyle e-postaların alınması ve işleme konulmasında gecikmeler yaşanabileceğini bildirirken, Kuzey Hollanda eyalet yönetimi internet sitesinden yaptığı duyuruda e-postaların kendilerine ulaşmadığını, vatandaşların telefonla iletişime geçmesi gerektiğini belirtti.

Hollanda yargısı da kesintiden etkilendi. Yargı Konseyi cuma günü yaptığı açıklamada, Microsoft 365'teki küresel kesinti nedeniyle mahkemelerin e-posta gönderip almakta sorun yaşadığını, ancak telefonla ulaşılabilir olmaya devam ettiklerini bildirdi.

Eğitim ve araştırma alanında ise Twente Üniversitesi ve Radboud Üniversitesi, öğrenci ve çalışanlarını Outlook, Teams ve diğer Microsoft 365 uygulamalarının düzgün çalışmayabileceği konusunda uyardı. Eğitim ve araştırma kurumlarına bilişim hizmetleri sağlayan Hollandalı kooperatif kuruluş SURF de hizmet kesintileri yaşandığını bildirdi.

Kesinti Outlook, Teams, SharePoint Online, Power BI, Microsoft Graph ve Microsoft 365 Copilot'un yanı sıra Exchange Online'a bağlı diğer uygulamalar dahil çok sayıda Microsoft hizmetini etkiledi.

Microsoft, resmi hizmet durumu sitesinde yayımladığı güncellemede, "Hizmetlerin durumunu yakından izliyor ve kalıcı hizmet istikrarını sağlamak için etkilenen bağlantı yöntemlerindeki düzelmeyi doğruluyoruz" açıklamasını yaptı.

Şirket, "An itibarıyla bu olayla bağlantılı kötü niyetli bir faaliyete ilişkin herhangi bir kanıtımız bulunmuyor. Sorun tamamen giderilene kadar konuya acil olarak yaklaşmayı sürdüreceğiz ve ardından temel neden ile ek savunma önlemlerini içeren kapsamlı bir olay sonrası raporu paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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