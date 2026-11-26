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Hollanda Parlamentosu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik baskıdan sorumlu Çinli yetkililerin Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesine eklenmesi için hükümete çağrıda bulunan önergeyi kabul etti.

Milletvekili Stephan van Baarle'nin Dışişleri Bakanlığının 2027 bütçe görüşmeleri kapsamında sunduğu önerge, 44'e karşı 106 oyla Hollanda Parlamentosundan geçti.

D66, VVD, PRO ve CDA'nın aralarında bulunduğu partilerin destek verdiği önergeye, Özgürlük Partisi (PVV) ile JA21 karşı oy kullandı.

Önergede, "Sincan'daki Uygur nüfusu, Çin makamlarının ağır insan hakları ihlallerinin kurbanı olmaya devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

AB'nin 2021'den bu yana Uygurlara yönelik insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım listesine yeni kişi eklemediğine dikkat çekilen önergede, Kanada ve ABD'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelerin Çinli yetkililere karşı daha fazla yaptırım uyguladığı vurgulandı.

Önergede hükümetten, AB yaptırım listesinin Uygurlara yönelik baskıdan sorumlu Çinli yetkilileri de kapsayacak şekilde genişletilmesi için AB içinde desteği artırmaya yönelik aktif çaba göstermesi istendi.

Hükümetin bu süreçte ABD ve Kanada gibi ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılması da talep edildi.

Kaynak: AA