Hollanda Yunanistan maçı hangi kanalda? Hollanda Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, Hollanda ile Yunanistan arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği mücadelede iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak maçın yayın saati ve kanalı merak edilirken, Hollanda-Yunanistan karşılaşmasının canlı yayın bilgileri de araştırılıyor.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

Hollanda ile Yunanistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 13 Kasım 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirilecek.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda-Yunanistan maçı, Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda-Yunanistan karşılaşması A Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak takip edilebilecek.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki karşılaşmaya Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Johan Cruijff Arena ev sahipliği yapacak.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hollanda ile Yunanistan arasında oynanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek