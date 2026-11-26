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BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Hollanda arasındaki kapsamlı işbirliği ortaklığını geliştirmek ve daha fazla olumlu sonuç elde etmek için Hollanda ile açıklığı ve pragmatizmi esas alan bir yaklaşımla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Wang, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya geldi.

Wang, Çin ve Hollanda'nın birbirlerinin önemli işbirliği ortakları olduğuna dikkat çekti. Taiwan meselesinin, Çin'in temel çıkarlarını ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Wang, Hollanda'nın tek Çin ilkesine bağlılığını somut adımlarla ortaya koyması ve ikili ilişkilerin siyasi temelini koruması yönündeki inanç ve beklentilerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, iki ülkenin karşılıklı saygı ve anlayışa bağlı kaldıkları, görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak ortak zemin aradıkları sürece karşılıklı fayda ve kazan-kazan temelinde sonuçlar elde edebileceklerini söyledi.

Wang, önümüzdeki dönemde iki tarafın üst düzey temasları ve her düzeydeki etkileşimi güçlendirmesi, akıllı tarım, yeşil enerji, biyofarmasötik ürünler ve gümüş ekonomi gibi alanlarda yeni büyüme fırsatları yaratması ve tatbiki işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşıması gerektiğini belirtti.

Her iki ülkeden işletmelerin iki yönlü yatırımları artırmalarını desteklediklerini ve daha fazla Hollandalı şirketin Çin'de yatırım yapmasını ve faaliyet göstermesini memnuniyetle karşılayacaklarını kaydeden Wang, Hollanda tarafından da, ülkede faaliyet gösteren Çinli işletmelere adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlamasını beklediklerini vurguladı.

Wang ayrıca kültür, turizm, eğitim, bilim ve teknoloji, gençlik ve spor gibi alanlarda halklar arası ve kültürel etkileşim ile işbirliğinin daha da derinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Wang, Avrupa'nın stratejik özerklik hedefi doğrultusunda ilerlerken açık ve kapsayıcı tutumunu korumasını, Çin ile Avrupa'nın ise işbirliği yoluyla birbirlerinin başarısına katkıda bulunmasını ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan temelinde sonuçlar elde etmesini umduklarını ifade etti.

Wang, Hollanda'nın Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkıda bulunmak üzere yapıcı rol oynamasını temenni ettiklerini belirtti.

Berendsen ise Hollanda-Çin ilişkilerinin olumlu seyrini koruduğunu ve çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin derinleşmeye devam ettiğini söyledi.

Hollanda hükümetinin tek Çin politikasına bağlı olduğunu kaydeden Berendsen, bu tutumun değişmeyeceğini vurguladı.

Berendsen, Çin'in, Hollanda'nın en önemli işbirliği ortaklarından biri olduğunu ve Çin ile ilişkilere büyük önem verdiklerini belirtti.

Hollanda Dışişleri Bakanı, halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmek, karşılıklı fayda sağlayan somut işbirliğini derinleştirmek ve iki ülkenin ortak kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya devam etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Avrupa-Çin işbirliğinin güçlendirilmesinin tüm tarafların çıkarlarına hizmet ettiğine dikkat çeken Berendsen, Avrupa-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişiminde yapıcı rol oynamaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua