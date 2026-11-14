Hollanda Yunanistan maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

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Hollanda Yunanistan maçı 7-0 bitti. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin 5. haftasında 13 Kasım 2026 Cuma akşamı Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta ev sahibi Hollanda, ilk yarıyı 5-0 önde kapattı ve ikinci yarıda iki gol daha buldu. Tijjani Reijnders üç golle maçın en golcü oyuncusu oldu.

HOLLANDA YUNANİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Hollanda'nın 7-0 üstünlüğüyle sona erdi. İki takım bu karşılaşmaya 8'er puanla ve yenilgisiz girmişti. 1 Ekim'de Selanik'te oynanan ilk maç 2-2 bitmişti.

GOLLERİ KİM ATTI?

Skoru 6. dakikada Crysencio Summerville açtı. Ardından sahne Tijjani Reijnders'e kaldı: orta saha oyuncusu 12. ve 33. dakikalar arasında üç gol atarak hat-trick'ini ilk yarıda tamamladı. Jurriën Timber 40. dakikada farkı beşe çıkardı. İkinci yarıda Timber 59. dakikada Yunanistan kalecisinin hatasından yararlanıp ikinci golünü attı, Donyell Malen de 61. dakikada skoru 7-0'a getirdi. Malen'in iki de asisti var.

YUNANİSTAN'IN GOLÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Yunanistan'ın tek golü sayılmadı. Fotis Ioannidis 24. dakikada topu ağlara gönderdi, ancak VAR incelemesinde pozisyonun öncesinde elle oynama tespit edildi ve gol iptal edildi.

GRUPTA SON DURUM NE?

Bu galibiyetle Hollanda 11 puana yükselip grubun zirvesine oturdu. Yunanistan 8 puanla ikinci sırada; Almanya da 8 puanla Yunanistan'la eşit durumda.

SIRADAKİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Grubun 6. ve son haftası 16 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Hollanda, Almanya deplasmanına gidecek. Yunanistan ise Sırbistan'ı konuk edecek. Zirve yarışı bu maçlarla belli olacak.