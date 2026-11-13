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Antalya Alanya'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancı dairesinde ölü bulundu

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Antalya Alanya'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancı dairesinde ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Antalya Alanya'da 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yabancı dairesinde ölü bulundu
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Alanya'da ikamet eden 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yerleşik yabancı, Hacet Mahallesi'ndeki dairesinde ölü bulundu. Apartman sakinlerinin kötü koku üzerine 112'yi aramasıyla daireye giren polis, cansız bedeniyle karşılaştı; cenaze otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yerleşik yabancı, kaldığı dairede ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Hacet Mahallesi Kerim Kaptanlar Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri bir süredir kendisinden haber alınamayan Willem Visser'in dairesinden gelen kötü kokudan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, 59 yaşındaki Hollanda uyruklu şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Visser'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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