Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Real Madrid PSV maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Real Madrid PSV maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, nerede oynanacak ve Real Madrid PSV maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

REAL MADRİD PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile PSV arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

REAL MADRİD PSV MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Real Madrid PSV maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

REAL MADRİD PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid PSV maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 21.00 (İspanya saati), Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

REAL MADRİD PSV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Madrid şehrinde bulunan Santiago Bernabéu stadyumunda oynanacak.

Real Madrid maçlarını yenilenen Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynuyor. PSV ise Madrid deplasmanında sürpriz bir sonuç arıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.