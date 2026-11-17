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Almanya ile Hollanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı 5-0 bitti. Karşılaşma 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda, Türkiye saatiyle 22.45'te başladı. İlk yarı 1-0 biten maçta Almanya, ikinci yarıda dört gol daha buldu. Almanya Futbol Federasyonu'na (DFB) göre bu sonuçla Almanya grubu lider tamamladı ve çeyrek finale çıktı.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç Almanya'nın 5-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bilet satışlarının tükendiği Olimpiyat Stadı'nda ilk golü 41. dakikada Derry Scherhant attı ve devre 1-0 kapandı. İkinci yarının ilk yarım saatinde gelen dört gol skoru 5-0'a taşıdı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Almanya'nın gollerini 41. dakikada Derry Scherhant, 60. ve 71. dakikalarda Florian Wirtz, 65. dakikada Nico Schlotterbeck ve 77. dakikada Brajan Gruda kaydetti. DFB'nin maç raporuna göre Schlotterbeck golünü serbest vuruştan gelen topa kafayla vurarak attı, Gruda ise Scherhant'ın direkten dönen şutunda topu ağlara gönderdi. Hollanda maçı golsüz tamamladı. Teknik direktör Jürgen Klopp, 75. dakikada Finn Jeltsch'i oyuna alarak ona milli takımda ilk maçına çıkma fırsatı verdi.

ALMANYA ÇEYREK FİNALE KALDI MI?

Evet. DFB'nin açıklamasına göre grubun son haftası sonunda Almanya, Hollanda ve Yunanistan puanda eşitlendi; Almanya, aralarındaki maçların sonuçlarıyla grubu birinci bitirdi. Aynı saatte oynanan diğer grup maçında Yunanistan, Sırbistan'ı 1-0 yendi. Federasyon, bu galibiyetin Almanya'nın Hollanda karşısında 1959'daki 7-0'dan bu yana aldığı en farklı sonuç olduğunu da duyurdu.

SIRADA NE VAR?

Almanya, çeyrek finalde diğer gruplardan birinin ikincisiyle karşılaşacak. DFB'ye göre çeyrek final maçları Mart 2027'de oynanacak; rakip ve kesin tarih henüz açıklanmadı.