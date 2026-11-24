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Hollandalı OnlyFans modeli ve sosyal medya fenomeni Vera Dijkmans, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmasının ardından 11 gün sonra ülkesine döndü. New Jersey'deki Delaney Hall Göçmenlik Gözaltı Merkezi'nde tutulan 29 yaşındaki modelin ailesi, yetersiz beslenme, hijyen sorunları ve açık havaya çıkarılmama gibi koşullardan şikâyet etti. ABD makamları ise Dijkmans'ın vize süresini aştığını ve göçmenlik duruşmasına katılmadığı için hakkında sınır dışı kararı bulunduğunu açıkladı.

NEWARK HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 5,7 milyon Instagram takipçisi bulunan Hollandalı model Vera Dijkmans, 11 Kasım'da New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra ICE görevlileri tarafından gözaltına alındı.

ABD'ye karma dövüş sanatları organizasyonu UFC kapsamında sporcularla içerik çekmek amacıyla gittiği belirtilen Dijkmans, havalimanında kelepçelenerek göçmenlik merkezine götürüldü.

29 yaşındaki model, New Jersey eyaletinin Newark kentinde bulunan Delaney Hall Göçmenlik Gözaltı Merkezi'nde tutuldu.

ABD MAKAMLARI SINIR DIŞI KARARINI AÇIKLADI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Dijkmans'ın Ağustos 2024'te B-2 turist vizesiyle ülkeye giriş yaptığını ancak kendisine tanınan kalış süresini aştığını bildirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, hakkında Ağustos 2025'te sınır dışı işlemleri başlatılan Dijkmans'ın dosyası 26 Mayıs'ta göçmenlik hâkimi tarafından ele alındı. Duruşmaya katılmaması üzerine hakkında sınır dışı kararı verildi.

Dijkmans'ın ailesi ise duruşma bildirimini seyahatte olduğu için kaçırdığını savundu. Ailesi, modelin ABD'de kalıcı oturum izni almak için başvuru sürecini de başlattığını belirtti.

AİLESİ GÖZALTI KOŞULLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dijkmans'ın ailesi, tutulduğu Delaney Hall merkezindeki koşullara ilişkin ciddi endişelerini dile getirdi. Ailesinin iddialarına göre model, merkezde yeterli ve sağlıklı yiyecek bulamadı, hijyen sorunları yaşadı ve günlerce temiz hava almak için dışarı çıkarılmadı.

Annesi Marianne Scholt, kızının gözaltında kaldığı süre boyunca fiziksel ve ruhsal açıdan ciddi şekilde yıprandığını belirtti.

Scholt, kızının yaşadıklarının ardından “ciddi şekilde güçsüz düştüğünü” ifade ederek, toparlanabilmesi için dinlenmeye ve zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

11 GÜN SONRA ÜLKESİNE DÖNDÜ

11 gün boyunca ICE gözetiminde tutulan Vera Dijkmans, 22 Kasım Pazar sabahı Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na ulaştı. Hollandalı yayın kuruluşu Omroep Brabant'a konuşan annesi, kızının ülkesine döndüğünü doğruladı.

Dijkmans ise ülkesine döndükten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşadıklarını anlatmadan önce dinlenmek istediğini belirtti. Model, “Asla karşılaşacağımı düşünmediğim şeyler gördüm ve yaşadım” ifadelerini kullandı. Ayrıca gözaltında tutulmaya devam eden diğer kişilerin durumuna dikkat çekmek istediğini bildirdi.

Ailesi, Dijkmans'ın hem fiziksel hem de ruhsal olarak toparlanması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti.