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Türkiye'nin UEFA ülke puanı 53.875 oldu. Fenerbahçe'nin 25 Kasım 2026 akşamı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmesinden sonra güncellenen sıralamada Türkiye 9. sırada. Önünde 56.395 puanlı Hollanda, arkasında 47.612 puanlı Yunanistan var. Hollanda ile aradaki fark 2.520 puan.

TÜRKİYE ÜLKE PUANI NE KADAR?

Türkiye'nin puanı 53.875. Hürriyet, NTV Spor ve GZT'nin 26 Kasım'da yayımladığı tablolarda bu rakam aynı. Puan, Türk kulüplerinin son beş sezonda Avrupa kupalarında topladığı puanlardan hesaplanıyor ve her maç haftasından sonra değişiyor.

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye 9. basamakta. Listenin ilk 10'u şöyle: İngiltere 108.241, İtalya 92.589, İspanya 87.743, Almanya 85.402, Fransa 72.724, Portekiz 69.750, Belçika 64.050, Hollanda 56.395, Türkiye 53.875 ve Yunanistan 47.612.

Arkadaki ülkelerle arası açık. 10. sıradaki Yunanistan, Türkiye'nin 6.263 puan gerisinde. Onu 46.325 puanla Çekya ve 45.725 puanla Polonya izliyor.

FENERBAHÇE SHAKHTAR MAÇINDA NE OLDU?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi. Maçın tek golünü 56. dakikada Vedat Muriqi attı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 8'e çıkardı. Türk kulüplerinin Avrupa'da kazandığı her maç, ülke sıralamasında Türkiye'nin hanesine de puan olarak yazılıyor.

HOLLANDA İLE FARK KAÇ PUAN?

Türkiye ile 8. sıradaki Hollanda arasında 2.520 puan var: Hollanda 56.395, Türkiye 53.875 puanda. Sezon bitmediği için hem Türk hem Hollanda takımlarının Avrupa'da alacağı her sonuç bu farkı değiştirecek. Türkiye'nin 8. sıraya çıkması için önümüzdeki haftalarda Hollanda takımlarından daha çok puan toplaması gerekiyor.

ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sıralama, ülkelerin ilerideki sezonlarda Avrupa kupalarına kaç takım göndereceğini ve takımların hangi turdan başlayacağını belirliyor. Yani bu sezon alınan bir galibiyetin etkisi yalnız bu yılla sınırlı kalmıyor.

SIRALAMA KESİNLEŞTİ Mİ?

Hayır. Avrupa kupalarında sezon sürüyor ve tablo her maç haftasından sonra yeniden hesaplanıyor. 26 Kasım Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşıyor. Bu maçın ve haftanın diğer sonuçlarının ardından Türkiye'nin puanı bir kez daha güncellenecek.