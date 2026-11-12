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Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor

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Görüşmeler başladı! Dirk Kuyt geri dönüyor
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Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dirk Kuyt, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. Hollanda'nın Utrecht takımı, 46 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladı.

  • Fenerbahçe'den ayrılan teknik direktör Dirk Kuyt ile Utrecht yönetimi görüşme gerçekleştirdi.
  • Utrecht, Eredivisie'de 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor ve son 3 maçından galibiyet çıkaramadı.
  • Kulüp yönetimi, milli maç arasını fırsat bilerek teknik direktör değişikliğini değerlendiriyor.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, ülkesine dönmeye hazırlanıyor. 

GÖRÜŞMEŞER BAŞLADI

Hollanda basınından Voetbal'da yer alan habere göre; sarı-lacivertli kulübün ayrılığı resmen duyurmasının ardından Utrecht yönetimi Dirk Kuyt için harekete geçti. 46 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek isteyen Hollanda temsilcisinin, Kuyt ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. 

KÖTÜ GİDİŞAT DEĞİŞİMİ TETİKLEDİ

Eredivisie'de topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Utrecht, mevcut teknik direktörü Correira yönetiminde çıktığı son 3 maçtan da galibiyet çıkaramadı. Kötü gidişata son vermek isteyen kulüp yönetiminin, milli maç arasını fırsat bilerek teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendirdiği belirtiliyor.

HOLLANDA'DAKİ ANTRENÖRLÜK GEÇMİŞİ

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce ülkesinde çeşitli görevler üstlenen Dirk Kuyt; Quick Boys'ta yardımcı antrenörlük yaparken, Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarında ise teknik direktör olarak görev almıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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