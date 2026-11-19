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Hollanda'nın veri koruma kurumu AP, tüketicilere yapay zekâ destekli akıllı gözlükleri satın almamalarını tavsiye etti. Kurumun yaptığı testlerde gözlüklerin tehlikeli derecede yanlış yönlendirmeler yaptığı ortaya çıktı, BBC'nin haberine göre.

AP, Hollanda pazarında satılan altı farklı akıllı gözlüğü inceledi. Kurum, test ettiği markaları açıklamadı; yalnızca fiyatların 100 avronun altından 500 avronun üzerine kadar değiştiğini ve ürünlerin farklı kıtalardan geldiğini söyledi. AP, gözlüklerin satışının yasaklanması çağrısında ise bulunmadı.

AMBULANS YOLDA DEDİ, KİMSE ARANMADI

Kalp masajı tavsiyesinin istendiği canlandırılmış bir acil durum senaryosunda gözlüklerden biri, ambulansın yolda olduğunu birkaç kez söyledi. Oysa acil servislerle hiçbir bağlantı kurulmamıştı.

Testlerde gözlüklerin ilaç kutularının içindeki kullanım talimatlarını ve şiddetli hava durumu uyarılarını da yanlış okuduğu görüldü. Kuruma göre en ciddi hatalardan biri çocuk korumasıyla ilgiliydi: Bir gözlük, reşit olmayan birine romantik ilgi duyduğunu belirten bir yetişkine flört tavsiyesi verdi.

KAYIT IŞIĞI BANTLA KAPATILABİLİYOR

AP, gözlüklerin insanları gizlice kaydetmek için kullanılabileceğine de dikkat çekti. Bazı gözlüklerde kaydın sürdüğünü gösteren ışık bantla kapatıldığında cihazın çalışmaya devam ettiği, oysa bazı üreticilerin bu durumda cihazın çalışmayacağını iddia ettiği belirtildi.

Kurum bazı modellerde ciddi güvenlik açıkları da buldu. Bu açıklar nedeniyle yakındaki biri izinsiz bağlanıp kayıtları izleyebiliyor, hatta kamerayı uzaktan çalıştırabiliyor. Gözlüklerin kaydettiği verilerin de sık sık AB dışına aktarıldığı bildirildi.

META KAMERASIZ MODEL ÇIKARMIŞTI

Akıllı gözlükler son dönemde özellikle kadınların rızası olmadan görüntülenmesi ve kayıt yapılması yasak olan yerlerde kullanılması nedeniyle tartışılıyor. Pazarın önde gelen satıcılarından Meta, kısa süre önce kamerasız bir model piyasaya sürmüştü. AP'nin testine Meta gözlüklerinin dahil olup olmadığı bilinmiyor.

AP, gözlüklerin çevresini algılamakta zorlanan görme engelliler için değerli olabileceğini kabul ediyor; ancak bu kullanıcılar için yapay zekânın güvenilir olmasının çok daha önemli olduğunu vurguluyor.

Kaynak: BBC