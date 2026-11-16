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Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

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Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak
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Baba olmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, bebeğinin beklenenden çok daha erken dünyaya gelmek üzere olduğunu açıkladı. Hastaneye yetişmek için apar topar Hollanda'ya uçan ve 18 Kasım'daki konserini erteleyen Beydemir, sevenlerine "Dualarınızı bekliyorum" diyerek seslendi.

  • Ufuk Beydemir, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bekledikleri bebeğin planlanandan çok daha erken doğmak üzere olduğunu duyurdu.
  • Beydemir, hastaneye yetişebilmek için Hollanda'ya uçtu ve 18 Kasım'da yapmayı planladığı konserini erteledi.
  • Bebeğin ve anne adayının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı açıklama yapılmadı.

"Ay Tenli Kadın" şarkısıyla tanınan ünlü müzisyen Ufuk Beydemir, baba olmak için gün sayarken sevenlerini endişelendiren bir açıklama yaptı. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bebek bekleyen Beydemir, doğumun planlanandan çok daha erken başladığını duyurdu. Apar topar Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkan sanatçı, konserini erteleyerek sevenlerinden dua istedi.

BEBEKLERİ BEKLENENDEN ÇOK ERKEN DOĞACAK

Geçtiğimiz aylarda baba olacağını açıklayan Ufuk Beydemir, bebeğinin beklenenden çok daha erken dünyaya gelmek üzere olduğunu duyurdu. Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Beydemir, hastaneye yetişebilmek için Hollanda'ya uçtuğunu açıkladı.

KONSERİNİ ERTELEDİ, DUA İSTEDİ

Yaşanan gelişme üzerine 18 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladığı konseri ertelemek zorunda kalan Beydemir, sevenlerine şu sözlerle seslendi:

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum"

Bebeğin ve anne adayının sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAy kural:

Harika bir sanatçı... Ama ay tenli kadın şarkısında bir de miyavlamasa iyi olacak :)

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