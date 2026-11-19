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Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında, Avusturya ve Hollanda büyükelçiliklerinin binaları hasar gördü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, başkente yönelik saldırılara dair açıklama yaptı.

Sybiha, Rusya'nın saldırılarında yabancı diplomatik temsilciliklerin zarar görmesine tepki göstererek, uluslararası topluma "Moskova'ya karşı güçlü yanıt verme" çağrısında bulundu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, X hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Kiev Büyükelçiliğinin hemen önüne bir mühimmatın isabet ettiğini ve binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Saldırıda Büyükelçilik personelinden yaralanan olmadığını aktaran Meinl-Reisinger, çalışanlarla telefonla görüştüğünü ve güvenliklerinin sağlanması için ek önlemler alınması talimatı verdiğini kaydetti.

"Diplomatik temsilcilikler dokunulmazdır ve her zaman korunmalıdır"

Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise saldırı karşısında şoke olduğunu vurgulayarak, "Bu kesinlikle kabul edilemez. Diplomatik temsilcilikler dokunulmazdır ve her zaman korunmalıdır." ifadesini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen de X'teki hesabından, Hollanda'nın Kiev Büyükelçiliğinin arkasına bir mühimmatın isabet ettiğini, binada hafif hasar oluştuğunu ancak personelden yaralanan olmadığını açıkladı.

Olayın ayrıntılarını araştırdıklarını aktaran Berendsen, önceliklerinin Büyükelçilik çalışanlarının güvenliği olduğunu vurguladı.

Hollanda hükümeti, saldırının ardından Rusya'nın Lahey Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının yerleşkesine de Rus İHA'sının parçalarının düştüğü bildirildi.

Portekiz Dışişleri Bakanlığı da söz konusu Rus saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıların diplomatik misyonların dokunulmazlığının ciddi bir ihlali olduğu belirtilerek, ilgili ülkelerle dayanışma mesajı paylaşıldı.

Kaynak: AA