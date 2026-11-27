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LAHEY, 27 Kasım (Xinhua) -- Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sjoerd Sjoerdsma, ABD'nin MATCH Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesini önlemek için tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Donanımlara Yönelik Teknoloji Kontrollerinin Çok Taraflı Uyumlaştırılması (MATCH) Yasa Tasarısı, ABD ile müttefiklerinin yarı iletkenlere yönelik ihracat kontrollerini uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor. Düzenleme, başta yarı iletken ekipman üreticisi ASML olmak üzere Hollandalı şirketler üzerindeki olası etkileri ve ülkenin ulusal egemenliğine ilişkin boyutu nedeniyle Hollanda'da tartışmalara yol açtı.

Sjoerdsma perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada, tasarıya karşı çıkmanın parti politikası meselesi değil, "ulusal çıkar meselesi" olduğunu ifade etti.

Bakan, "Kabine, başta ulusal güvenliğimizle ilgili konular olmak üzere egemenliğimizi zedeleyen sınır ötesi ve tek taraflı önlemlere karşıdır" dedi.

Sjoerdsma, MATCH kapsamında öngörülen kısıtlamaların, özellikle yapay zeka çipi üretiminde kullanılamayacak teknolojileri de kapsayacak şekilde aşırı geniş tutulduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, tasarıya muhalefetin yalnızca Hollanda'ya özgü bir mesele olarak kalmaması ve tasarının Avrupa genelindeki etkilerine yönelik farkındalığı artırmaya çalıştıklarını belirtti.

Sjoerdsma, tasarının ABD Kongresi tarafından kabul edilmesi halinde dahi karşı çıkmayı sürdüreceklerini ve yürürlüğe girmesini önlemeye çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua