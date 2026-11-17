UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un altıncı ve son hafta mücadelesinde Almanya, Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Hollanda’yı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Son maçında Yunanistan'ı 7-0 yenen Hollanda ise şok bir mağlubiyet aldı.

ALMANYA 5 GOLLE GALİP

Mücadelenin kilidini açan gol 41. dakikada geldi. Almanya, Derry Scherhant ile öne geçti ve yıldız isim milli forma altındaki ilk golüne imza attı. Almanya'da 60. dakikada sahneye çıkan Florian Wirtz skoru 2-0 yaptı. Baskısını sürdüren Almanya, 65. dakikada savunma oyuncusu Nico Schlotterbeck'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Maçın yıldızı Florian Wirtz, 71. dakikada kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Gol sağanağında son sözü ise 77. dakikada Brajan Gruda söyledi. Gruda, attığı golle 5-0'lık skoru ilan etti.

İKİ TAKIM EL ELE TURLADI

Almanya, elde ettiği bu galibiyetle puanını 11’e yükseltti. Aynı puana sahip Hollanda ve Yunanistan'ın averajla önünde yer alan Panzerler grubu lider tamamlarken, mağlubiyete rağmen ikinci sırada kalan Hollanda da Almanya ile birlikte adını bir üst tura yazdırdı.

YUNANİSTAN KAZANDI AMA YETMEDİ

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Yunanistan, Sırbistan'ı 69. dakikada Georgios Masouras'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Altıncı maçında üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e çıkaran Yunanistan, Almanya ve Hollanda ile aynı puanda olmasına rağmen averaj farkıyla grubu üçüncü sırada bitirdi. Sırbistan ise grubu puan alamadan son sırada noktaladı.