Emre Mor futbolu bıraktı mı sorusunun yanıtı hayır. Emre Mor futbolu tamamen bırakmadı, sağlık sorunları nedeniyle kariyerine geçici olarak ara verdi. NEC Nijmegen formasıyla bu sezon 7 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan yıldız futbolcu, sahalara ne zaman döneceğini henüz açıklamadı. Danimarka'dan başlayıp Almanya, İspanya, Yunanistan, Türkiye ve Hollanda'ya uzanan kariyerinde Emre Mor'un hangi takımlarda oynadığı da yeniden merak konusu oldu.

EMRE MOR FUTBOLU BIRAKTI MI?

Emre Mor futbolu bırakmadı, ancak profesyonel futbola geçici olarak ara verdi. Sezon başında NEC Nijmegen ile iki yıllık sözleşme imzalayan 29 yaşındaki futbolcunun Hollanda macerası kısa sürdü. Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor'un sağlık sorunları nedeniyle kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığı ve iki tarafın yollarını ayırdığı belirtildi. Emre Mor'un sahalara ne zaman döneceği ise henüz bilinmiyor.

EMRE MOR'DAN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Emre Mor, kararının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayali gerçekleştirebilmek benim için her şey demekti. Her zaman çok sevdiğim bu spor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarıma saygı duymam ve sağlığımı öncelikli tutmam gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşıp kendime odaklanmak için zor bir karar verdim. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin bana neler getireceği konusunda umudumu koruyorum."

NEC NIJMEGEN'DEN EMRE MOR'A DESTEK

NEC Nijmegen'in teknik heyet sorumlusu Carlos Aalbers de ayrılığın ardından Emre Mor'a destek verdi. Aalbers, "Emre çok yetenekli bir futbolcu. Geçen yaz, birbirimize destek olmak ve ona kulüpte yeteneğini sergileme fırsatı sunmak amacıyla bu maceraya birlikte atıldık. Ne yazık ki Emre, şu anda istediği performansı sergileyemediğini belirtti. Bu konuyu samimi bir şekilde görüştük ve sonuçta bunun her iki taraf için de en iyi yol olduğu sonucuna vardık. Bir kişinin sağlığı her zaman önceliklidir. Emre'ye bu durumda ve gelecekte her şeyin en iyisini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

EMRE MOR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Emre Mor'un profesyonel kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Nordsjælland (2015-2016)

Borussia Dortmund (2016-2017)

Celta Vigo (2017-2022)

Galatasaray (2019-2020, kiralık)

Olympiakos (2020, kiralık)

Fatih Karagümrük (2021-2022, kiralık)

Fenerbahçe (2022-2026)

Fatih Karagümrük (2024, kiralık)

Eyüpspor (2024-2025, kiralık)

NEC Nijmegen (2026)

EMRE MOR KİMDİR?

Emre Mor, 24 Temmuz 1997'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da doğdu. Futbola Brønshøj'de başladı, ardından Lyngby'nin alt yapısında yetişti. Profesyonel kariyerine 2015'te Danimarka ekibi Nordsjælland'da adım attı. Burada gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkatini çeken genç oyuncu, 2016 yazında Almanya'nın köklü kulübü Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Dortmund'da bir sezon geçiren Emre Mor, 2017'de İspanya'nın Celta Vigo takımına imza attı. Celta Vigo'da beklentileri tam olarak karşılayamayan futbolcu, bu dönemde Galatasaray, Olympiakos ve Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giydi. 2022'de Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, sarı lacivertli kulüpteyken Fatih Karagümrük ve Eyüpspor'a kiralandı. 2026 yazında ise Hollanda'nın NEC Nijmegen takımıyla iki yıllık sözleşme imzaladı.

EMRE MOR MİLLİ TAKIMDA KAÇ MAÇ OYNADI?

Danimarka'nın genç milli takımlarında forma giyen Emre Mor, A milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. A Milli Takım formasıyla 15 maça çıkan Emre Mor, 1 gol attı. Milli formayla tek golünü Mart 2017'de Moldova'ya karşı kaydetti.

Emre Mor, Türkiye'nin EURO 2016 kadrosunda da yer aldı. Turnuvada Hırvatistan maçında oyuna sonradan giren genç oyuncu, Çekya karşısında ilk 11'de sahaya çıktı ve Burak Yılmaz'ın golünde asisti yaptı.