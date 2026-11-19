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Rusya'nın Lahey Büyükelçiliği, Hollandalı silah şirketi Destinus'un çalışanlarının Ukrayna'da Rusya'ya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarına katıldığını ortaya koyan haberler üzerine Hollanda makamlarından açıklama istedi.

Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC'nin aylar süren araştırmasına göre, şirket çalışanları Ukrayna'da aylarca Şahid tipi Rus İHA'larını takip etti.

Haziran 2023'te Harkov cephesine giden şirket çalışanları, patlayıcı yüklü test İHA'larını hazırlayarak Rusya'nın Voronej kenti yakınlarındaki askeri havaalanını hedef olarak belirledi ve İHA'ların fırlatılmasına bizzat nezaret etti.

Aynı gün Rusya'nın Voronej kentinde bir apartmana İHA çarptı ve 3 kişi yaralandı. Hollandalı şirket Destinus'un çalışanları, binaya çarpan İHA'nın kendi ürünleri olduğundan şüphelendi.

Rusya doğumlu Mikhail Kokorich'in kurduğu şirkete Hollanda hükümeti yüzlerce milyon avroluk sipariş verdi ve İHA'ların ihracat izinlerini de sağladı.

Haberde görüşlerine yer verilen Hollandalı savaş hukuku uzmanlarına göre, çalışanların eylemleri "çatışmalara doğrudan katılım" kapsamında değerlendiriliyor.

Savaş hukuku profesörü Liesbeth Zegveld, bu tür şirketleri desteklemenin Hollanda'yı fiilen savaşın içine sürükleyebileceği uyarısında bulundu.

Kokorich ise gazeteye yaptığı açıklamada, şirketin askeri operasyon yürütmediğini, hedefleri Ukrayna ordusunun seçtiğini ve şirketin yalnızca sözleşmeler çerçevesinde teknik destek verdiğini savundu.

"Lahey çatışmaya giderek daha fazla dahil oluyor"

Rusya'nın Lahey Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, NRC'nin haberinde görüşlerine yer verilen Hollandalı uluslararası insancıl hukuk uzmanlarının değerlendirmelerine dikkat çekilerek, uluslararası insancıl hukuka göre çatışmalara doğrudan katılan sivillerin korunma hakkını kaybettiği ve "meşru hedef" haline geldiği vurgulandı.

Destinus'a Hollanda Savunma Bakanlığınca milyonlarca avroluk sözleşmeler verildiği hatırlatılan açıklamada, Hollanda makamlarının şirketin faaliyetlerinden ne ölçüde haberdar olduğu ve gerekli denetimi yapıp yapmadığı konusunda soru işaretleri bulunduğu kaydedildi.

"Bu tablo karşısında Hollanda'yı yalnızca bir seyirci olarak görmek giderek zorlaşıyor. Lahey, attığı adımlarla çatışmaya giderek daha fazla dahil oluyor, çatışmanın uzamasına ve tırmanmasına katkıda bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, Hollanda'dan, makamların ulusal bir savunma sanayi şirketinin çalışanlarının Rusya'ya yönelik saldırılara olası katılımından ne ölçüde haberdar olduğuna ilişkin açıklama beklendiği belirtildi.

Kiev'deki Hollanda Büyükelçiliğinin arka tarafına mermi isabet etti

Öte yandan Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Kiev'deki Hollanda Büyükelçiliğinin arka tarafına bir mermi isabet ettiğini duyurdu.

Berendsen, X hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçilik çalışanlarının yaralanmadığını ancak binada hafif hasar oluştuğunu belirterek, "Ne olduğunu tam olarak araştırıyoruz. Şu anki önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA