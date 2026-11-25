A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2027 Milletler Ligi'nde 12 maç oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'ndeki rakipleri açıklandı. Son şampiyon ay-yıldızlılar, 19 takımın katılacağı organizasyonda Çin, Hollanda ve Türkiye'deki üç etapta toplam 12 maç oynayacak; puan cetvelinde ilk 8'e giren takımlar finallere katılacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele edeceği takımlar belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 19 takımın katılacağı Milletler Ligi'nde üç hafta boyunca üç farklı etapta sahaya çıkacak.
Milletler Ligi'nin son şampiyonu ay-yıldızlılar, organizasyonun ilk haftasında 2-6 Haziran tarihlerinde Çin'de, ikinci haftasında 16-20 Haziran tarihlerinde Hollanda'da, üçüncü haftasında ise 7-11 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de mücadele edecek.
Etapların ardından puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, 21-25 Temmuz tarihlerindeki 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şöyle:
1. hafta (Çin)
Türkiye, Çin, Japonya, Tayland, ABD, Slovenya
2. hafta (Hollanda)
Türkiye, Hollanda, İtalya, Ukrayna, Almanya, Slovenya
3. hafta (Türkiye)
Türkiye, Rusya, Fransa, Polonya, Çekya, Belçika, Slovenya
Rakipler
Türkiye, her etapta dört karşılaşma olmak üzere toplam 12 maç oynayacak. Ay-yıldızlı ekibin etaplarda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:
1. hafta (Çin)
Türkiye-Tayland
Türkiye-ABD
Türkiye-Çin
Türkiye-Japonya
2. hafta (Hollanda)
Türkiye-Almanya
Türkiye-Ukrayna
Türkiye-İtalya
Türkiye-Hollanda
3. hafta (Türkiye)
Türkiye-Belçika
Türkiye-Fransa
Türkiye-Polonya
Türkiye-Rusya
Maç tarihleri ve saatleri, daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.