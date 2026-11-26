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Hollanda'nın Utrecht kentinde bir süredir kaldırımda bulunduğu belirtilen derin dondurucunun içinden 20 yaşındaki bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı. Bir vatandaşın tesadüfen fark ettiği olayda, hayatını kaybeden gencin ailesiyle yaşadığı sorunlar ve ölümünden önceki günlerde yaşananlar dikkat çekti. Belediye Başkanı, ilk bulguların cinayet ihtimalini desteklemediğini açıklarken olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

DERİN DONDURUCU İKİ HAFTADIR SOKAKTAYMIŞ

Olay, 24 Kasım Salı günü Utrecht kentinin Pijlsweerd Mahallesi'ndeki Timmerstraat Caddesi'nde meydana geldi. Saat 13.20 sıralarında yoldan geçen bir kişi, kaldırımda bulunan derin dondurucunun içerisinde bir kişinin cansız bedenini fark etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve adli inceleme ekipleri sevk edildi. Caddenin bir bölümü güvenlik çemberine alınırken ekipler akşam boyunca olay yerinde inceleme yaptı.

Çevre sakinleri, derin dondurucunun yaklaşık iki haftadır evin önünde durduğunu anlattı. Mahallede kullanılmayan ev eşyalarının büyük atık olarak toplanması için sokaklara bırakılmasının olağan olduğunu belirten bir bölge sakini, dondurucunun yanından birkaç kez geçtiğini söyledi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN 20 YAŞINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Hollanda polisi, yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Utrecht'te yaşayan 20 yaşında bir erkek olduğunu açıkladı.

Utrecht Belediye Başkanı Sharon Dijksma ise ilk değerlendirmelerde olayın cinayet olmayabileceğine işaret eden bulgular bulunduğunu belirtti. Polis, vücutta dışarıdan görülebilen bir şiddet belirtisi bulunmadığını ancak cinayet ihtimalinin kesin olarak dışlanması için daha kapsamlı inceleme gerektiğini bildirdi.

BABASININ SÖZLERİ YÜREK BURKTU: BABA, ÜŞÜDÜM, BENİ İÇERİ AL

Hollanda basınından NOS'un haberine göre hayatını kaybeden genç, derin dondurucunun önünde bulunduğu evde yaşayan Suriyeli ailenin oğluydu. Ancak genç, ailesiyle aynı evde yaşamıyordu.

Gencin babası, oğlunun 15 yaşındayken Hollanda'ya geldiğini, burada uyuşturucu sorunları yaşadığını ve yanlış arkadaş çevresine girdiğini anlattı. Ailenin diğer üyeleri de dört yıl sonra Hollanda'ya geldiğinde birlikte yaşamakta zorlandıklarını ifade etti.

Baba, aileye destek veren mahalle ekibinin kendisine oğlunu eve almaması yönünde telkinde bulunduğunu, aksi durumda diğer çocuklarının aileden alınabileceğinin söylendiğini öne sürdü. İlgili ekip ise aileye destek verdiğini doğrularken böyle bir tavsiyede bulunup bulunmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

Babanın NOS'a anlattığı son görüşme ise olayın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu. Pazar günü kapıyı çalan oğlunun kendisine, “Baba, üşüdüm, beni içeri al” dediğini aktaran baba, “O sözleri asla unutamayacağım” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE AİLENİN DURUMUNU ARAŞTIRIYOR

Belediye Başkanı Dijksma, ailenin geçmişte aldığı sosyal destekler ve kurumların aileyle ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğu konusunda inceleme başlatıldığını duyurdu.

Dijksma, olayla ilgili sonuçlara erken varılmaması gerektiğini belirtirken aileyle de en kısa sürede görüşeceğini açıkladı.

Polis, gencin kesin ölüm nedenini ve cansız bedeninin derin dondurucuya nasıl konulduğunu araştırmayı sürdürüyor. İlk değerlendirmeler cinayet ihtimalini zayıflatsa da soruşturma tamamlanmış değil.