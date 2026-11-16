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Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda, Almanya - Hollanda maçı nereden CANLI izlenir?

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Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda, Almanya - Hollanda maçı nereden CANLI izlenir?
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UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya, sahasında Hollanda'yı konuk ediyor. Mücadele öncesinde futbolseverler "Almanya - Hollanda maçı hangi kanalda?" ve "Almanya - Hollanda maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor.

Almanya - Hollanda maçı bugün, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak. Karşılaşma A Haber v canlı olarak yayınlanacak. İşte Almanya - Hollanda maçının yayın bilgileri.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya - Hollanda maçı A Haber  canlı olarak yayınlanacak.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

A Haber; Digiturk'te 32, D-Smart'ta 35, Kablo TV'de 56, Tivibu'da 57 ve Turkcell TV+'ta 53. kanaldan izlenebiliyor. Kanal ayrıca resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfasından da takip edilebiliyor.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Almanya - Hollanda maçı, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

ALMANYA - HOLLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Berlin'deki Olympiastadion'da oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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