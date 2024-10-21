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Narin cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu

Narin cinayetinde sanıklar için istenen ceza belli oldu
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Narin cinayetinde, amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Diyarbakır'da öldürüldükten sonra cesedi Eğertutmaz deresine atılan Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, 4 şüphelinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. iyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Güncel

Narin Güran Diyarbakır Güncel

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Yorumlar (4)

Ayse Zorlu:

ya sabır ya Allah

1
0
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Deniz Kaya:

Nihayet

1
0
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Barış Kayahas:

beli oldumu ki katil kim

0
0
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JokerAllame:

ikbal unutuldu bu çocukta unutuldu ülkeye bak :) her şey unutuluyor

0
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