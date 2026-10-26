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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi

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Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk 45 dakikada şut çekemedi
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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a karşı ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Fenerbahçe, mücadelenin ilk 45 dakikasında rakip kaleye şut çekemedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray’a konuk olan Fenerbahçe, ilk yarıda hücum hattında beklenen performansı sergileyemedi. 

POZİSYON ÜRETMEKTE ZORLANDI

RAMS Park’taki mücadelenin ilk 45 dakikasını 2-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı.

RAKİP KALEYE ŞUT YOK

Galatasaray savunmasını aşmakta güçlük çeken Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını rakip kaleye hiç şut çekemeden tamamladı. İsabetli veya isabetsiz herhangi bir şut girişiminde bulunamayan sarı-lacivertli ekip, derbinin ilk devresinde hücum organizasyonlarında etkisiz kaldı.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMete Doğaner:

kazma bahçe

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Haber Yorumlarıhaydar topçu:

Fenerbahçe kadrosu zayıf talisca da gidince sonuç ortada

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Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Maç sonuna saklıyor olabilirler,hatta belkide tff bir eyüp maçı ayarlamıştır!

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